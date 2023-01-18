【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費

太陽城集團創辦人、「洗米華」周焯華涉嫌在澳門經營非法賭博業務，被裁定創立及領導犯罪集團罪成，判囚18年。

「洗米華」周焯華可說情場殺手，情史多籮籮，但當中以3段最為人認知，包括首任妻子楊素梅，現任妻子陳慧玲（Heidi）以及前度女友Mandy Lieu。

【洗米華生日】洗米嫂Heidi騷絕世好body 40歲3孩之母陳慧玲：成功非僥倖

▲ Heidi與第一任妻子楊素梅（中）關係良好。（網上圖片）

兩段婚姻

洗米華與第一任妻子楊素梅很早便結婚，當時男方條件仍不太好，而女方卻是霸氣事業型女性。楊素梅懷有兒子周柏豪時，未有養尊處優安胎做家庭主婦，反而繼續拼搏，二人婚姻僅維持一年多，最後和平分手。

離婚後兩年，洗米華認識現任妻子陳慧玲（Heidi），二人於2005年結婚，並誕下兩女。

外間曾傳她是介入洗米華與楊素梅婚姻的小三，不過現實中Heidi視繼子如己出，楊素梅與Heidi關係良好，即使在公開活動，兩女不避嫌大方合照，相處融洽。

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最強阿嫂Heidi

現年42歲的Heidi雖然已為3孩之母，仍然保養得宜，曾大方公開其古銅色零贅肉絕世好body。「洗米嫂」在家是賢慧良母，於商界為出色女強人，陪伴男方白手興家，打造娛樂王國，是洗米華的最強賢內助。

自洗米華出事後，Heidi便將社交平台由公開轉為私人帳戶，變得低調。

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【洗米華情人】Mandy Lieu跟三子女定居英國5年 「最強小三」變才女作家重新開始

矚目婚外情

洗米華一生愛風流，異性緣極旺。於2014年背妻跟混血模特兒Mandy Lieu（劉碧麗）展不倫戀，女方為男方充當人肉沙發的網上圖片，成為全城熱話。同年，Mandy斥資逾9,132萬元購入西半山豪宅「珒然」單位及一個車位，被視為二人的愛巢。

翌年底「世紀一拖」公開認愛後，Mandy為對方誕下3女1子定居英國倫敦，獨力照顧4孩的她轉型為才女出書。

有指Heidi曾心灰意冷，兩度向洗米華提出離婚，但最終丈夫努力箍煲。2019年傳洗米華向Mandy豪掟3億「分手費」，Mandy形容與對方分手後仍是一家人。在洗米華被捕兩周前，Mandy抵押市值1.2億的「珒然」為洗米華還債。

而Mandy的最新一篇日誌就是於今年1月5日更新，當中上載4隻小馬在草原的相片，她沒有上鏡。近年享受田園生活的她，在去年11月14日上載一張側面照，也是她暫時公開的最新近照，她表示自己沉醉於大自然之中。

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風流情史

除以上三段經典情史，洗米華在圈中是情場殺手。2013年，傳與亞姐冠軍馮雪冰交往一段時間，外間指獲男方包養兼送豪宅，不過女方否認並稱二人屬普遍朋友關係。

2014年，跟陳雅倫傳出緋聞，兩人被傳低調秘戀半年之久。

2018年6月初，周焯華於夏威夷參加婚禮期間，因與松岡李那攬腰共舞傳出緋聞，頓成全城佳話，松岡李那被指是洗米華新寵。及至6月底，洗米華罕有地發出聲明，以「異性友人」來稱呼松岡，又指失實報道干擾其親人。

2012年，王秀琳（Mango）被指搭上洗米華，有指得到對方寵幸後，斥資千萬於中環開日本餐廳，生活更變得富泰。

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