【恐怖情人】女友情緒受困成「恐怖情人」　港男欲分手卻墮致命愛情

▲ 女友情緒受困成「恐怖情人」。

不少人都會將恐怖情人，與家暴男混為一談，以為要動手動腳才算是病態。不過，精神科專科醫生吳燕婷表示，其實恐怖情人是不分男女，而且除了肢體暴力外，其共通特徵還包括自信不足、情緒反覆、起伏較大、性格不定、容易焦躁不安、控制欲強....等等。她又指曾有女生被男方分手後，因無法控制自己，瘋狂向對方糾纏，如於男方樓下呆等3日3夜、劃花對方私家車，最終不得不尋求協助。

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分手後化作恐怖情人

吳燕婷指，該名女生最初與男友交往的8至9個月期間，與其他熱戀中的情侶其實沒有什麼區別，惟直到第10個月，對男友控制慾便漸漸顯露，如不斷掌控男方行蹤、要求對方隨時隨地「應機」及交出所有社交帳戶密碼。男方稍有不合自己心意，便會激起她的情緒，令她經常陷入瘋癲狀態。日子久了，其男友由最初的好言相勸，亦變成不堪其擾，最終以短訊形式向女生提出分手。惟女方因完全無法接受，於是便向男方做出瘋狂滋擾的行為。

去男方屋企樓下守候，等了3日3夜；見男友架車喺度，於是用鎖匙將男方架車劃花出氣…

直到分手一個月後，冷靜下來的女生收到一段男方的訊息，才令她警覺自身出現問題。訊息中，男方先讚揚女生是一個相當可愛的女孩，可惜她日漸變本加厲的操控行為，實在令他喘不過氣來，令他才會不得不痛下分手的決定。自此，女生便開始反省，並向吳燕婷求助。

吳燕婷指其實同伴侶之間的相處，只要其中一方感覺有壓迫、被控制、便可以稱對方為恐怖情人。恐怖情人常見的行為則主要分作3大類:

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在雙方溝通過程中，吳燕婷發現女生之所以成為恐怖情人，與其過去的成長及拍拖期間所受的心理創傷，離不開關係。因此，每一次與人交往，遇到了類似情況，她便很快下意識將結果想到過去經歷，令她將情況想到最壞，從而情緒失控。

成長過程有口啲「戟住」，之後每一次感情，拍拖，佢總係將過往唔好嘅東西投射到感情中，至演變成恐怖情人…

所謂心病還需心藥醫，吳燕婷指在這個個案，她並沒有向女方處以任何藥物，反而是透過聊天，去了解女方一路以來的心路歷程，從中幫她解開心結，重新認知問題真正所在。而更幸運的是，治療大半年後，女生已與男友重新復合，目前仍然交往中。

醫生許多時是需要將佢地潛意識嘅未知，變成意識層面嘅認知，當病人認知到自己有（恐怖情人）行為情緒，其實已經贏咗一半。

▲ 精神科專科醫生吳燕婷 (越玲瓏攝)

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記者：容惠玲