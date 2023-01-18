【核酸檢測】新春期間社區檢測點如常運作　未來三日平均仍有逾9萬個預約名額

▲ 市民於農曆新年前夕於中環愛丁堡廣場進行核酸檢測。 （ 陳永康攝）

政府今日（18日）提醒公眾，全港各區80多間社區檢測中心及檢測站在農曆新年期間會如常運作，服務時間不變，便利有需要檢測的巿民（包括擬前往內地的人士）進行檢測。政府強烈呼籲需進行自費核酸檢測的人士先在網上預約檢測時段，以大大減省輪候時間。

現時，全港社區檢測中心或檢測站的預約名額仍然非常充裕。截至今日中午12時，未來三日每日平均仍有超過9萬個預約名額，當中八成以上（約70個）檢測中心或檢測站尚有今明兩日的預約名額。

政府發言人說，網上開放供預約的時段遠至未來四星期，建議擬北上內地的巿民盡早做好準備，配合自己的行程，提早預約檢測時段。社區檢測中心及檢測站會優先為已預約的人士進行檢測，故此未有預約的人士可能需要等候一段相對比較長的時間。此外，如個別檢測中心或檢測站當天的自費服務已滿額，未有預約的人士可選擇到其他檢測點進行自費檢測。

為應對近日北上人士的檢測需要，政府已要求檢測承辦商盡力在個別較繁忙的檢測中心和檢測站加強人手及增設登記或採樣櫃檯，以應付日增的需求。

當局呼籲，巿民在預約檢測前可先上網查看各區不同檢測中心或檢測站的最新預約情況和人流較少的檢測中心及檢測站名單。市民如有預約或使用「檢測登記碼」，便可節省到場後辦理登記手續的時間，以更順暢地完成檢測。

發言人亦提醒已預約檢測的人士按預約時段準時到達檢測中心或檢測站。另外，檢測機構發出的電子報告，或經政府新冠病毒電子檢測紀錄系統網站下載的「自費核酸檢測電子紀錄」，均可用作過關，於口岸供有關人員查核。出行內地人士無須返回檢測中心或檢測站領取紙本報告。

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責任編輯：陳麗娜