【理大暴動】涉2019年參與理大暴動　兩男生判囚15及18個月1人入教導所

▲ 涉2019年參與理大暴動，兩男生判囚15及18個月1人入教導所。（資料圖片）

2019年11月，理工大學內外有示威者聚集，17人突圍理大後在科學館內被捕。當中3名男生早前於區域法院承認暴動等罪，今（18日）被判監15個月、18個月進入教導所。法官判刑時指，判刑基礎僅考慮案發當日早上的暴動，而非整天的理大暴動，控方接受這控罪基礎，可說是各被告的幸運。

3名被告為梁子揚（26歲，港大學生）、許寧軒（22歲，中大學生）及張達榮（20歲，學生），3人承認於2019年11月18日在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。梁另承認同年11月17至18日，在香港科學館地下大堂管有1把士巴拿。

法官判刑時指，每個人都要對其行為負責，各被告均沒有案底，是性格良好和土生土長的年青人，但他們不知就裡，被人唆擺，成為一場風暴的受害人，而殘酷的事實是他們都付出了沉重代價。

法官指，梁於求情信指出難以想像要放棄自己家園，因此留在香港，面對法庭。法官指，梁似乎未有思考為何激進的思想會在他喜愛的香港蔓延，又指有理由相信梁是案發前發生的暴動的一份子，但考慮到梁重犯機會低，判監18個月。

法官指，許被捕時手腳染有藍色染料，明顯地是改變衣著逃離現場，亦有理由相信許在案發前已參與暴動，判監15個月。

法官續指，若張當時選擇留在台灣而不回港投案，變相是終生自我放逐，與現有刑罰相差太大，故決定從輕發落，判許進入教導所。

法官指，判刑基礎僅考慮案發當日早上的暴動，而非整個理大暴動，控方接受這控罪基礎，可說是各被告的幸運。

案情指，警方在2019年11月18日早上8時許封鎖理大一帶，3名被告企圖由理工大學暢運道正門逃離理大。示威者與警方防線對峙，有人投擲汽油彈和硬物，3名被告其後由後門進入當時暫停開放的科學館，警方掃蕩至科學館時拘捕3名被告在內的17人。梁被捕時被搜出1支士巴拿等物品。

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記者：梁錦麟