【傷眼行為】晚晚睡前關燈玩手機1至2小時　22歲OL生巨大眼瘡需手術割除

▲ 晚晚睡前關燈玩手機1至2小時，22歲OL生巨大眼瘡需手術割除。

睡前千萬不要關燈玩手機！一名22歲少女長期在睡前關燈後，慣性躺在床上玩手機，導致眼睛發炎，長出巨大眼瘡，需手術切除。

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綜合内地媒體報道，河北邯鄲一名22歲少女喜歡在睡前玩手機，常常在關燈後昏暗環境中玩手機至凌晨1、2點才睡著。不僅如此，除了熬夜、用眼過度不良習慣，她日常還愛吃辛辣食物。直至某日，少女摸到眼皮上有一顆硬硬的霰粒腫，起初她覺得不影響生活，便不以為意，並繼續不良作息。結果，霰粒腫持續發炎，變得紅腫且巨大。少女急忙求醫，最終要透過手術切除霰粒腫。

眼科醫生：可引致眼瞼變形

本港眼科專科醫生邱健曾受訪指出，眼瘡主要分兩種：麥粒腫（Stye）和霰粒腫（Chalazion）。前者是急性發炎，後者則屬慢性發炎，問題上可數星期甚至幾個月，在眼皮下按下會觸摸到不痛的硬粒。可能會因有毛囊蟎蟲寄生在眼瞼附近、細菌感染、化妝品殘留等原因，較易長眼瘡。一般情況下，雖不會影響視力，但任由它長期慢性發炎不理會，有可能引致眼瞼變形的情況。

早期可熱敷 嚴重需手術切除

醫生建議，早期眼瘡無論是麥粒腫或霰粒腫，熱敷是非常有用的方法。能藉以增加血液循環，帶走發炎物質。但若待眼瘡已出現，即使使用抗生素，都將治標不治本。而眼瘡較大粒，影響外觀，或是內裏已含大量膿液，相對會影響抗生素的吸收，都會建議病人用手術方法切割：

只需打少許局部麻醉藥，翻開眼瞼在內裏割一刀，把膿放出來已可以。年紀小的兒童不合作，或須全身麻醉。

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責任編輯：羅嘉欣