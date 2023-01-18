【認知障礙】港男屢遭嫲嫲屈偷錢　網民猜測疑與1種病有關

▲ 港男屢遭嫲嫲屈偷錢，更曾被木凳打頭流血，網民猜測疑與1種病有關。

老人脾氣暴躁加上無記性，就要多加留意。近日有網民發文稱，與他關係不佳的嫲嫲在家中丟失財物，在家中大發脾氣，一口咬定是不在家中的樓主所偷。他表示嫲嫲已非第一次冤枉他，連其父母及妹妹都不相信他是清白。帖文一出，就有網民留言指，樓主的嫲嫲有可能是記憶衰退才冤枉他，甚至可能與認知障礙症有關，紛紛勸樓主趁早帶嫲嫲求醫，「之後去睇醫生食藥已經太遲」。

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該名網民日前在網上討論區Dcard以「屋企人全部都懷疑我偷錢」為題發帖，稱其再次遭到嫲嫲冤枉他偷錢，忍無可忍向網民求助。樓主指數日前，嫲嫲表示在家中不見了錢，「佢喺屋企發癲，搞到間屋嘈到爆」，並收到妹妹的訊息：「係咪你拎左阿嬤啲錢啊，誠實啦」，更收到母親致電痛罵他偷錢。當時身處街上的樓主感到莫名其妙，隨後被父親告知「我阿嬤死口話係我」。

樓主坦言與嫲嫲關係不好，因嫲嫲「咩都拎黎講拎黎嘈」。有次他按捺不住脾氣與嫲嫲吵架，嫲嫲就以木凳打他的頭及面部，導致他「爆晒缸」，於是報警處理。警察當時表示「告得入」，但念在嫲嫲「話晒都係我爸爸嘅媽媽」，加上家人不想閙大，樓主便選擇小事化無，不過認爲嫲嫲可能因此報復於他。

樓主表示嫲嫲並非第一次不見錢，又言「上次已經係咁冤枉我」。他指每次事發時他都不在家，表明自己根本不會偷嫲嫲錢，所賺的錢全是兼職所得。奈何家人都不相信，母親亦不斷規勸他要長進，不可偷錢，於是他只好每日早出晚歸，「唔想搞到再家嘈屋閉」。然而，他内心很是矛盾，「唔想對住呢個屋企，但係同時又想陪佢哋多啲」，直言自己「忍咗好多氣，自己承受晒」，感到相當無助。

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帖文引來網民熱議，有不少人表示家中長輩亦有同樣情況，事後才知是與認知障礙症（俗稱：腦退化症）有關，紛紛勸樓主叫家人帶嫲嫲求醫，「我阿嫲就係老人痴呆，係咁屈我媽偷錢，但其實係我嫲自己唔記得咗擺咗啲錢喺邊」；亦有自稱治療師的網民表示「性格暴躁同埋冇記性。屈屋企人偷嘢都係腦退化的症狀！樓主平時可以留意多啲阿嫲的生活習慣同行為變化」；不過有網民道出可能與家人有關「個問題係你屋企對你完全冇信任，點解？」

早期會有健忘徵狀

認知障礙症是常見疾病，據精神健康檢討報告（2017）指出，香港患有認知障礙症的患者高達100,000，接近長者人口十分之一。

導致認知障礙症出現的病因不一，其中以阿茲海默症為最常見，佔香港長者病例約65%。其次是血管性認知障礙症，另外柏金遜病型認知障礙症、甲狀腺機能衰退，以及維他命B12缺乏等，都是致病成因。

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患者早期會有健忘、情緒可能有改變，包括感到抑鬱和焦慮等，中期會有溝通愈來愈困難、漫無目的地徘徊、反覆提問等情形出現。病情發展至晚期，更會無法辨認親友、大小便失禁、行為可能變得更異常。要預防患病，宜多做體能活動，保持健康生活模式。

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責任編輯：羅嘉欣