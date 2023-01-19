【派成績表】女兒領成績表嫌太差落淚　媽媽安慰：10年後沒有人會記得

▲ 新加坡歌手鄭雪梅日前陪同女兒到學校領取0水準會考成績表時，拍攝了女兒看到成績後失望落淚的一幕。

做家長當然擔心子女的成績，新加坡歌手鄭雪梅日前陪同女兒到學校領取0水準會考成績表時，拍攝了女兒看到成績後失望落淚的一幕並上載到社交網站，雖然她感到失望，但仍安慰女兒說：「你比你的成績來得更重要，反正10年後也沒有人會記得你的O水準成績考得如何」。

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新加坡歌手鄭雪梅在上周四(12日)於TikTok上載視頻，分享她陪同女兒到學校領取O水準會考成績表的全過程。視頻中見到鄭雪梅同女兒在學校禮堂外等候領取成績表，女兒站在媽媽身旁看似忐忑不安，當女兒手裡握著放有成績表的信封，接著打開看到成績後直呼：「我的天，好差（成績）真的好差！」看到成績糟糕，女兒不禁眼眶泛淚，鄭雪梅則在旁拍下女兒反應。

兩母女走出禮堂後，鄭雪梅開始安慰落淚的女兒，

我知道你非常失望，我也感到失望，但是現在我們必須花時間來進行反省，反思整個過程。我們不能改變結果，但是我們可以反省，下次就能改善整個過程。

哭得鼻子紅了的女兒聽著母親安撫的話，只默默地說：「好的，好的。」同時鄭雪梅也不忘提醒觀看視頻的網民，「你比你的成績來得更重要，反正10年後也沒有人會記得你的O水準成績考得如何！」

視頻末端，鄭雪梅竟然請網民繼續關注女兒領取成績後的後續發展，此舉令不少網民看完視頻後，批評鄭雪梅的行為，認為她不應將女兒領取成績表的即時反應放上網，也不應該對女兒的成績「感到失望」，不過也有網民認為，她的行為看起來是在利用女兒來拍攝視頻，並且創作內容。

對此，鄭雪梅在另一段視頻中澄清，表示對自己的O水準成績感到失望，並非針對女兒的成績。而女兒則在另一段視頻中為媽媽發聲，指媽媽在拍攝那段安慰她的視頻時，她已經沒有哭泣，並強調媽媽沒有把自己當成誘餌來博取眼球。

編按：新加坡劍橋O水準考試（Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level Examinations，簡稱GCE ‘O’ Level），是由新加坡教育部和英國劍橋大學考試局共同主辦的統一考試，也是新加坡的中學生在4年中學教育結束後參加的考試。

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責任編輯︰王明芳