【前廳交流會】黃偉綸：不少重點企業已與當局溝通

▲ 財政司副司長黃偉綸（右二）表示，當局已與不少重點企業溝通。（黃偉綸Facebook圖片）

立法會舉行第6次前廳交流會，討論引進重點企業、優化海濱等多項議題。財政司副司長黃偉綸表示，在引進重點企業方面，不少企業已與當局溝通，又指議員歡迎政府為企業提供一站式服務及主動出擊的做法。

今日舉行的第6次前廳交流會，由黃偉綸帶領商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪出席。黃偉綸在會後表示，在引進重點企業方面，當局已與不少企業溝通，主要涉及創新科技，包括生命健康科技、人工智能、先進製造和金融科技企業等，他指，交流會上不少議員都歡迎當局的「一站式」服務及主動出擊的做法，惟個別企業身份暫不透露，以免對企業造成壓力，若有成果當局會適時公布。

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，議員提出不少有關引進企業的意見，包括介紹很多龍頭企業有興趣來港落戶的方向，他表示，局方會慎重考慮並重新檢視工作重點。他稱議員亦支持政府有關會展業的支援措施，指可讓中小企業方便接到訂單，帶動經濟發展。

甯漢豪表示，會上有討論到精簡發展行政程序，她同意首要工作是部門文化要改變，包括檢視審批工作的不必要程序，若要做可否交由有關的專業人士作自行認證，若申請人申請被拒亦可告之原因。她又提到優化海濱方面，指當局提出檢視保護海港條例的初步方向，如涉及市民享用海港的設施，包括碼頭等，當局會在法例引入簡單機制處理。

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記者：關景騰