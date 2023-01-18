【情比金堅】張文新爆車淑梅拍拖就住不敢全心投入 金曲之父一句話扭轉劣勢變命定之人

▲ 究竟張文新跟車淑梅講了甚麼，令她認為眼前這個男子就是她命定之人呢？

關於退休，港台前助理廣播處長張文新提起一件事，某天跟旅行友伴（如潘宗光教授、玄學家李丞責）去到武當山，少不免談起佛經來，大夥兒議論一下中國人做人處世的根本意義。

席間有人拋下一句：「一命二運三風水，四積德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生。」出自清代文康《兒女英雄傳》。此書又名《日下新書》，對張文新有種莫名的共鳴，從這句參透人生在不同階段而選擇自己的優先次序。「現在我的次序是：一養生、二交貴人、三積陰德、四敬神……」

兩年前，張文新伉儷在香港賽馬會刊物《駿步人生》中分享夫妻之道，車淑梅提到當年因鄉下有位很靈驗的老婆婆，批她將來會嫁給一位姓黃的男士，是以起初她未有全心投入與新哥的戀情……

今天，張接着說：「某天我們到清水灣大坳門拍拖，睇人放紙鳶，當時感到她好似就住就住，不知怎地說起少時因體弱多病，父親把我過繼給一名姓黃的相士，而他替我改名叫黃天佑……」而女方一聞，即當對方為命中注定，男方也放下心頭大石。

農夫之子成金曲之父

張父祖籍客家五華，原是軍人，40年代來港後在上水（現時天平邨附近）落地生根，張父做農夫養活家中五兄弟姊妹，張文新是大仔。張續道：「以前新界人都有過繼習慣吧，怕兒女長不大，其實只是醫學不發達，很多孩子營養不足，體弱多病。」

▲ 雖然認為退休後要廣交貴人，張文新也有他的 Lonely Game，就是經常到賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場打波。（湯致遠攝）

沒有「晨落雨晚擔柴，下午落雨打草鞋」的生活，一家住的是鐵皮屋，過比電影《歲月神偷》更刻苦的生活。

「我們在木板床上睡，我作為大哥睡最開面，而我的手是『量水器』，每察覺雨水浸到上手的話，意味我要嘈醒細佬妹，一起爬上閣仔避雨。」

自細深明要努力讀書才可出人頭地，他以「上水狀元」考進半山聖保羅書院，每天起碼舟車勞頓3小時上學；也因深諳屋企環境不好，期望早點出來謀生。1973年，中七畢業的他考入香港電台，並當上節目助理一名。「人工又不錯，有$1,200！嗱嗱聲簽約！」

起初他做《漁民一周》、《農民一周》等新聞節目，其後因朱培慶創辦《青春交響曲》節目大受歡迎。繼而香港電台第二台開播，他也由新聞和公共事務組調到節目部，因此成就他成為香港第一位唱片騎師（DJ），開展中文歌曲龍虎榜，也成日後的「金曲之父」。

隨年漸長，行內人愈明白歌曲流行榜的用處，對傳媒來說是跟唱片公司的一種角力，他則回道：「港台始終是公營機構，可暫且不看唱片公司面色（落廣告關係），而着實當時唱片公司都沒理睬我，大多先照顧黃金時段的DJ如俞琤、陳任。正因沒人理的空間，我有鑑American Top 40、英國單曲排行榜，創作了一個叫《中文歌曲龍虎榜》的節目，隨着愈來愈受歡迎，節目由半小時延長至1個小時。」

有天突然靈光一閃，張文新想到不如把每周龍虎榜來個年度總結，並邀請歌手接受訪問，豈料連徐小鳳也願意上來，老闆得悉後便說：「不用放在張文新的節目裏！」把這個環節變成港台的一個大項目，就這樣演變成為香港歌迷所熟悉的「十大中文金曲頒獎音樂會」。

▲ 香港電台的黃金年代唱片騎師陣容，張文新（左二）與車淑梅（右三）是其中之一。（受訪者提供圖片

然而，在公營機構中舉行論功行賞的歌曲頒獎禮，如何達致最重要的公信力，張文新也有一番見解。「Authority很重要，要好好保護自己的權威性。如當有角色衝突時，要有清晰的頭腦去決定做或不做。」故有人曾想簽他做DJ歌手，又或當監製、作曲和填詞；更有製作公司以二台台長的一倍人工挖角，他都一一婉拒。

「一來歸屬感，二來做政府工是鐵飯碗。而且說到底，這些都是拉攏關係的行為。我立心不做，因為我那時已知自己要走怎樣的路。我知道日後要成為做管理層，authority是很重要的。試問張文新簽了環球，你播環球歌的時候，你的公信力又如何呢？」

這也解釋到自1981年，他當上節目主任後，取得真正政府公務員合約，他都再沒離開過港台的原因。

退休不代表退「憂」

要概括退休前的功名，他這樣說道：「在香港粵語樂壇我都應該有一頁吧！當時就是我這個𡃁仔發明中文歌曲龍虎榜和十大中文金曲頒獎禮。而港台跟商台之間能保持良性競爭，令我更深信『成行成市』，讓人感覺到電台可以這麼有活力，而8、90年代兩台帶給年輕人的娛樂，是廣播歷史很重要的一頁。」

功名如流行榜八的上榜歌一樣，受之無愧抑或實至名歸，都一樣會過去的。是以，退休後他倒有一事經常提醒自己。

「退休了就是退休了，開頭有段時間我也迷惘過。以前很多人叫我去捧場，坐的都是主家席，現在你不是了，你要坐第六枱；以前跟老婆的新聞，都是以張文新行頭，現在調番轉頭，我是『車淑梅老公』，始終她仍工作中，這也是很正常的事。」

他的退休哲學，其中一個是要有「三老」—老伴、老本、老友。

「但退休不等於退憂，老本（錢）是要顧慮的，始終人愈來愈長命了，真的要有計劃，我仍在學習當中。」

他坦言因長俸關係，故甚少理會投資這方面，幸而政府會按通脹而調整所發放的長俸。在他退休後一年，他計算自己每個月的支出，沒選擇先領取大部分退休金。「投資？我老老實實唔叻，都是退休後才學。最穩陣買藍籌，好像地鐵、港交所和領展等。」

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至於第三項：老友，他寄語各老友記退休後別收埋自己。「年紀愈大，愈要識多些朋友。其實我以前識的，來來去去都是廣播道或唱片公司，現在因打哥爾夫球和做義工，層面廣了很多，各行各業，好有錢或好基層的都有。所以我會這樣說，退休後的朋友數量要擴大一點，時間關係自然會替你定義每個朋友的位置，適合的時再發展。範圍愈大，你選擇也多一點，眼界會更擴闊多點。」

如孔子曰：「三人行，必有我師焉。」那張文新視之為偶像的孟嘗君，其食客三千故事讓他明白，朋友並非弱水三千，別限定自己只取一瓢的快樂。

「以前會諗點解會有孟嘗君這種人？而他真的喜歡交朋結友，甚麼類型都有，原來就是豐富人生！」

然後，他跟筆者提起最近跟一位新朋友聊天—獲得2022年香港十大傑出青年的麥凱鈞腦科醫生，他曾是2001年的十優狀元。對方表示最近感到壓力愈來愈大，不知如何是好，張文新立即回應：「你在讀書方面已拿了24分。然而，每個人每個階段都需要答一些題目，宏觀地看整個人生，大概需要答以下4條題目：健康、親友、事業與錢。每條滿分是25分，而大多為取滿分，花所有心血鑽進一條，而忽略回答其他題目呢。」

最後，他拋下一句：「進中有休，退中有修。」跟筆者互勉之。

記者：黃鑑江