【酒店驚魂】五星級飯店水療池破洞　200磅壯男遭吸入排水孔人體呈V型

▲ 200磅壯男險遭吸入酒店水療池排水孔。

台灣一間酒店發生恐怖意外，一名男子上周六（14日）與太太帶著孩子，入住花蓮遠雄悅來大飯店，在使用水療池設施期間，卻因排水孔破裂，整個人遭強制吸入，經奮力掙扎後成功逃出生天。男子事後在網上憶述事件，顯得猶有餘悸，而他的臀部亦留下大片深紫瘀青。

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台灣一名男網民日前在Facebook群組「全球飯店住起來」發帖，指自己上周六一家入住花蓮遠雄悅來大飯店，當日下午4時多，就在酒店室內水療池休息。約下午4時50分至5時許，男事主跟自己的孩子玩水時，發現孩子頭部突然下沉吃到水，男事主當時以為只是小朋友不諳水性。

男事主扶著孩子上岸後，隨即返回水中。由於男事主指自己的身高為1.76米、體重介乎85至90公斤（約187至198磅），因此需要蹲著，水才能泡到胸，而此時就發生了驚人意外。泳池底部的排水孔突然破裂，把男事主整個人往下水道拉進去：

我因臀部被強力的水壓往下拉扯，以至於身體呈現V字型狀態（手腳在上屁股在下），因我的身高還能用力將脖子往上伸，試圖露出水面，但是不到一秒的時間又被拉下去！

男事主表示，期間他數度試著將頭伸出呼喊救命：

第一次講一個救，隨即馬上又被拉下去，只有短短0.X秒可以呼喊，第二次喝到水拉下去後我試著很短的呼出救命兩字，也大力拍水，但是那個水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣。

男事主形容在40秒間，就是「一條命的機會」，最後他試著用最後一口氣與力，再次的大力往旁邊拉扯，終於成功擺脫排水孔，逃出生天。

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男事主，事發位置是一個死角位，救生員視線被兩個檯面給擋住，故無法發現事主。而排水孔大小約莫為25厘米乘25厘米，事主估計：「2年級以下的孩子就有可能直接吸進去成為失蹤人口」。他又感嘆：

今天好險是我，如果是其他的孩子後果不堪設想！！我五歲的孩子聽到爸爸差點就這樣走掉，嚇得一直嚎啕大哭……好心疼

事主憶述，酒店經理在事發後30分鐘以上才出現，而事主質疑酒店的危機處理意識與態度，他批評事後酒店仍讓房客進去泳池會館是有問題：「差點鬧出人命，飯店竟然還若無其事的放人進去游泳？」事主並曝光了自己受傷情形，以及事發位置的照片。

事件在網上曝光後引來熱烈議論，遠雄悅來大飯店其後發公告，並表示「由衷致上最深的歉意。」而酒店亦有向旅客表達歉意，並建議旅客就醫，旅客當時已婉拒，而後自行聯絡律師及報警。

回應並指，事發當時酒店立即全面關閉、並全面檢查水療池及泳池所有設備。酒店的泳池設備與水療池設備分屬不同系統，經工程人員全面性檢測、檢查後，泳池設備安全無誤、於隔日1月15日重新開放，水療池設備則持續維修、目前關閉中。

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責任編輯：羅嘉欣