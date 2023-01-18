【川崎症】4歲仔持續高燒40°C患川崎症　網紅媽媽憂兒心臟受損【附症狀解說】

▲ 台灣KOL媽媽分享4歲兒確診患川崎症的經歷。

小朋友持續發燒要留神！台灣KOL夫婦周筠和南非籍老公育有四孩，不時在網上分享一家日常，日前媽媽分享4歲兒子患上川崎症的經歷。現時醫學上仍然未可找到川崎症的成因，而此症患者多數是5歲以下，嚴重可影響腦部、心臟，有機會出現敗血性休克，媽媽想到當時極擔心兒子會心臟受損，猶有餘悸。

4歲兒持續發燒

綜合台灣傳媒報道，網紅夫妻周筠（Yun）和南非籍老公金該（Dzingai），開設以「rice&shine」社交平台，不時分享一家6口生活，於16日（星期一），Yun分享4歲兒近日患川崎症的經歷，一星期的抗病令她心有餘悸。4歲兒子「酒及」初發病時在南非，有點感冒，一直低燒，突然會全身發癢，當時帶他去看急診，醫生覺得他是一般病毒感染，拿了處方藥物就回家，吃藥後有好轉，一家亦由南非回台灣。

▲ 4歲「酒及」持續發燒。（fb影片截圖）

回到台灣第二天，酒及高燒到40度，吃藥仍未退燒，翌日去看急診，醫生著他們2天後到兒童感染科門診看報告。在等報告期間，兒子持續高燒，身體發燙。到看報告時，醫生發現他有中耳炎，又覺得持續高燒不妥，就安排住院及仔細檢查，兒子又要抽血及吊針，哭到崩潰。

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患川崎症取爭黃金治療期

抽血報告的數值顯示兒子的白血球跟發炎指數很高，醫生推斷酒及患川崎症。兒子沒有大部分川崎症的症狀，只是在心臟超聲波結果，顯示出冠狀動脈有些微腫大。媽媽指出從發燒開始的10天計算是川崎症的黃金治療期，當時兒子的黃金治療期剩2天，非常擔憂。

隔天他終於開始了治療，連續注射12個小時的免疫球蛋白，還好這個治療酒及身體並沒有出現過敏反應，只是連續了超級多天的各種點滴，他的小手已經開始腫脹疼痛，必須換一邊打了。

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現時兒子已健康出院回家去，媽媽回想當時很擔心錯過黃金治療時間，有可能衍伸心臟冠狀動脈瘤，「擔心那會發生在酒及小小的身體內，光想到我都心碎。」

川崎症大部分患者5歲以下

針對川崎症，香港兒科心臟學會醫生曾接受TOPick訪問指出，如果小朋友如果長達持續發燒5日以上，同時出現以下4個典型病徵，就很大機會是患上川崎症，其病徵包括︰手掌發足部出現紅腫、眼睛發紅但並無分泌物、草莓舌嘴巴乾裂、軀幹出現疹子、頸部淋巴腫大，以及其他症狀頸部腫脹和活動困難。在治療上，如果在小朋友發燒起5至10天內給予免疫球蛋白及阿士匹靈，可有效減低併發風險如冠狀動脈受影響。

據悉以香港一間公立醫院的診症為例，過去約10年約有120名川崎症患者，年齡中位數是3至4個月，大部分是5歲以下，在醫學上仍然未可找到川崎症的成因。

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責任編輯︰王明芳