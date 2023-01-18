【小一統一派位】喇沙、瑪利諾超收世襲生情況與去年相若　一間名校34學額遭蠶食【附名校學額名單】

▲ 教育局今日發布「2023年統一派位各小一學校網選校名冊」。（陳靜儀攝）

教育局今日（18日）發布《2023年度統一派位各小一學校網選校名冊》。今年41校網的傳統名校喇沙小學在統一派位階段提供79個學額，比去年少1個；按該校90個自行分配學額，估計今年有約11個統一派位學額被「世襲生」蠶食；瑪利諾修院學校（小學部）情況則與去年相同，世襲生蠶食約5個學額，餘下70個統一派位學額。

部分名校「超收」情況：

至於其他地區名校「超收」情況，沙田區91校網浸信會沙田圍呂明才小學遭蠶食學額最多，有約34個學額、超過1班學額被蠶食，僅提供41個統一派位學額。東區14校網香港嘉諾撒學校、何文田34校網陳瑞祺（喇沙）小學則均有15個統一派位學額被蠶食，皆僅餘60個統一派位學額。

此外，本年度跨境學童「專網」將提供共320個學額，比去年的379個學額減少約1成半。其中以沙頭角83號校網跌幅最為顯著，由去的26個學額跌至僅餘4個學額，減少逾8成；而上水80校網的跨境學童學額亦由去年度的89個跌至今年度的59個，跌幅逾3成。

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記者：黃穎津