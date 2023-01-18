【小一統一派位】至少12間小學自行收生嚴重不足　有名校34學額遭蠶食【附名校學額】

▲ 教育局今日發布「2023年統一派位各小一學校網選校名冊」。（陳靜儀攝）

9月入學的小一「統一派位」選校程序將於本月30日展開，教育局今日（18日）表示，預測今年僅2.2萬人參加小一統一派位，按年急挫12.5%，本年度再無校網需要「加派」學額，本報統計發現，全港至少12間小學更在自行收生階段嚴重收生不足，取錄不多於10名學生，其中雲景道北角官立小學更只收到2名學生，剩餘近百個統一派位學額；惟多間名校仍「超收」嚴重，部分學校逾1班的統一派位學額被「蠶食」。

教育局今日表示，預計本年度參加小一派位人數約為43,800，包括22,000人參加統一派位，按年減約3,150人、佔12.5%。相比去年及前年全港分別有1個和5個校網需要暫時「加派」，教育局稱今年所有學校網已有足夠學額應付需求，故全港36個校網均毋須安排加派。

以自行分配及統一派位學額各佔一半推算，本報據教育局今日公布的「統一派位各小一學校網選校名冊」統計發現，至少12校在自行收生階段取錄不多於10人，5間均屬學生人口下跌較嚴峻的東區，北角官立小學（雲景道）最嚴重，按尚餘98個統一派位學額推算，該校在自行階段只收到2名學生；柴灣救世軍中原慈善基金學校及啓基學校（港島）亦分別只錄取6人及7人；中西區聖嘉祿學校亦只收到10人。

而多間地區名校「超收」情況持續，至少3校超收逾1班學生，91校網浸信會沙田圍呂明才小學超收34人，為全港最多，只餘41個統一派位學額；聖公會油塘基顯小學及葵涌聖公會仁立紀念小學，則分別超收31及28人。

傳統名校喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）超收情況則與去年相若，喇沙小學尚餘79個統一派位學額，比去年少1個，料有約11個學額被「世襲生」蠶食；瑪利諾修院學校（小學部）則超收5人，跟去年相同，尚餘70個統一派位學額。

至於今年會否有小學被「殺校」？教育局局長蔡若蓮今在傳媒午宴表示，小學收生情況料於1、2年「再嚴峻啲」，又形容現時小學小班教學的25人開班線已很寬鬆。

教育局回覆表示，會繼續檢視官校的持續發展，如有需要會考慮合併學校，或將位處有較多剩餘學位地區的學校重置；局方亦會繼續與學界共商研究鞏固及整合學校資源的辦法。

本年度跨境學童「專網」將提供共320個學額，比去年的379個學額減少約1成半，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅、黃穎津