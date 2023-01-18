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【自然系女子旅行】林襄送愛的抱抱大送贈　啦啦隊女神溫泉派福利【多圖】

娛樂 16:08 2023/01/18

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

J2新旅遊節目《自然系女子旅行》由港女「暉哥」林映暉主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，分別是「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。

《自然系女子旅行》本周一打頭陣出場的是台灣「啦啦隊女神」林襄，去年初在台灣推出的《與你襄遇》寫真集，火速售罄，迷到萬千少男，進駐各宅男家中。

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昨晚（1月17日）播出《自然系女子旅行》第2集暉哥帶住林襄去到南投鹿谷的生態園區，偌大的園區每次只會接收55名旅客。

她們在園區住的木屋分上下兩層，樓下是客飯廳，樓上有張King size的大床。原來林襄每次下榻酒店，都非常着重浴室，必定要有浴缸，她說︰「這是必需的，因為愛浸浴。」

第二朝的節目是上山採茶，之後暉哥帶林襄參觀妖怪村。其間兩位女仕同妖怪玩擲骰，妖怪遇上女神當然束手就擒，順利贏得禮物。暉哥就沒那麼好彩，她燈力強大連擲兩次都輸，妖怪被迫作弊，她才勉強獲勝。

午餐她們光顧妖怪主題飯店，品嚐「妖氣臭沖天」及「蚯蚓炒麵」，林襄對炒麵讚不絕口。說穿了兩味餸其實是臭豆腐加皮蛋，蚯蚓其實是蕃薯切絲配上炒麵。

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林襄口頭禪非常可愛

今晚（1月18日）《自然系女子旅行》，林襄同暉哥去到新竹海拔1,180公尺的營區住帳篷，每朝起身都會有騰雲駕霧的感覺，仿如去到仙境。

經過兩集後發覺林襄有一句口頭禪「哇噻」非常可愛，每次暉哥介紹一樣新奇有趣的事物，她都會講表示驚嘆，有讚賞暉哥「你好叻呀」的意思。

林映暉（左）與林襄。

大胃王林襄

當林襄去到帳幕外，已急不及待除鞋入內，仿如小朋友拆禮物般興奮。營主為二人預備迎賓下午茶，不要看林襄體形嬌小，她絕對是吃貨女孩。食飽飽後二人去到射箭場比拼，贏的人當晚睡覺可獨家享用暖氣，到底勝負誰屬？關心林襄的朋友，就要留意今晚節目。

玩完比賽好快又到晚餐時間，暉哥為林襄準備豪華海陸邊爐套餐。重點是飯後的營火晚會，有熱的水果紅酒提供，暉哥更教林襄用營火烤棉花糖。

林襄原來非常好胃口。

初體驗的林襄驚為天人，發揮吃貨本色，逐層炸脆棉花糖逐層吃，食完一粒又一粒，完全停不到口。

飲飽食醉又是下榻時間，同場加映林襄露營床照，留意今晚《自然系女子旅行》，同女神近距離接觸。

重溫返今個星期一（1月16日）首集林襄初登場時，暉哥帶她去到位於宜蘭的露營渡假村玩，住露營車、同園內的水豚、羊駝作親密接觸。第一站的水豚，已經感受到林襄的愛心，瞬間變為粉絲「襄民」，任餵任摸。

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林襄受動物歡迎

沒比較沒傷害，暉哥的待遇就截然不同，水豚不單不給她摸，還調頭走。去到羊駝園區，受到的待遇差別更大，羊駝主動走近林襄近距離搶食，頭部同林襄的胸部只有1公分距離，嚇到林襄瞪大眼，猛叫「我不怕你、我不怕你喔」來壯膽。

之後她們來到抹茶區，穿上和服的林襄就如一名日本美少女，製作及品嚐抹茶都頭頭是道。不過重點還是林襄穿上三點式泳衣去泳池區游泳，同場加映二人到溫泉浸泡的福利時間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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