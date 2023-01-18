【賄賂名校】兒子未獲參加次輪入學面試　母以2萬元向官小校長行賄被捕

▲ 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）

廉政公署今日（18日）落案起訴一名家長，涉嫌以20,000元行賄軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長，圖為兒子獲取小一學位。校方向廉署舉報貪污而揭發事件。

涉案的家庭主婦姓李，45歲，被控一項向公職人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第4（1）（a）條。她已獲廉署准予保釋，以待周五（20日）在東區裁判法院答辯。

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。被告涉嫌於2022年7月18日到學校向其校長提供20,000元現金賄款，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。

廉署提醒，教育局於2022年6月1日及2日公布當年9月小一入學統一派位結果。家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。

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責任編輯：陳展棋

