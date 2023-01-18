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【王室風波】傳查理斯願付梅根4億離婚費　不計代價阻哈里放棄人生

親子 16:48 2023/01/18

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傳查理斯願付梅根4億離婚費。

英國哈里王子（Prince Harry）繼早前與夫人梅根（Meghan Markle）拍攝Nexflix紀錄片，近日其自傳《Spare》面世，亦再度嚴厲抨擊王室，引發一連串爭議。據一名高級王室工作人員情報透露，國王查理斯三世計劃向梅根提出5,000萬美元（約3.9億港元）離婚協議，以阻止兒子「放棄自己的人生」。

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隨著哈里的回憶錄在全球引起衝擊和爭議，知名八卦刊物《環球雜誌》（Global Magazine）引述一名王室高級朝臣指，查理斯認為梅根在背後搧風點火，又覺得哈里是被梅根迷住，才會對王室進行各種嚴重的指控，查理斯願意原諒兒子過去3年對王室造成的傷害，並希望竭盡所能、不計一切代價來拯救哈里，避免兒子拋棄自己該有的人生。

哈里無法看清自己正走向災難，必須立即脫身。

查理斯準備了5,000萬美元的贍養費，給予梅根和兩名孩子阿奇（Archie）及莉莉貝（Lilibet），同時將允許梅根保留公爵夫人的頭銜。查理斯認為，這筆錢會吸引梅根，因為對方很貪婪，而這筆鉅額費亦足夠她安身立命。

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哈里新書抨擊父親

在傳出這項充滿爭議的計劃前，哈里在新書中針對父親查理斯進行多項指控，包括父親曾表明沒有足夠的錢支援梅根，因為他已為哈里、威廉王子和凱特王妃付出很多，然而哈里認為父親的經濟支援並非出於慷慨，而是他的工作和交易。

哈里更在新書中指，父親嫉妒梅根愈來愈受歡迎，除了擔心維持夫婦生活的成本上升，更令父親無法忍受的是，「有一個新來的人主宰王室，非常耀眼地搶奪風頭，並完全蓋過他（查理斯）」。

哈里推出回憶錄《Spare》，大吐王室苦水。（AFP圖片）

在早前接受《The Telegraph》訪問中，哈里指回憶錄的初稿是800頁，最後刪至400頁，他表示，有些發生在自己和哥哥、父親之間的事，他不想讓全世界知道，他亦隱藏了部分材料，因為「他們永遠不會原諒我」。

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責任編輯：王明芳

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