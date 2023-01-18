【恐怖雪櫃】父母為慳電拔掉雪櫃插頭　兒子打開驚見腐爛食物一地活蛆蟲

▲ 家中的雪櫃長期沒有插電，導致食物腐爛，長出蛆蟲。（影片截圖）

沒有電卻裝滿食物的雪櫃有多恐怖？近日有內地男網民抱怨，父母因為擔心耗電，竟將雪櫃插頭拔掉，結果令入面的食物全部腐壞，一打開更遍地活生生的蛆蟲，令他大感頭痛。

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據內地媒體報道，廣西欽州市一名男子，每年過年回鄉一次探望父母，他慨嘆每次回去都要洗雪櫃，今次更直接將雪櫃報廢。原來父母為了慳電，竟然將雪櫃插頭拔掉，卻又不清理入面的食物，當兒子打開雪櫃夾層，盒子裡有一包黃黃的不明液體，明顯已變壞，地板更有密密麻麻的活蛆，每隻都超肥美，數量多到令人有密集恐懼症。

雪櫃報廢了，不要了，已經給收廢品的了。

影片曝光後，不少網民直言太可怕，又指老一輩都不會用雪櫃，「這不捨得那不捨得，難道雪櫃不是花錢買的啊」、「好多蛋白質」。

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責任編輯︰王明芳