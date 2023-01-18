【醫生盜竊】醫管局女高層夫婦涉超巿偷食物案續　男被告指警員曾稱合作錄口供最快獲釋

▲ 被告趙名宇（右）及莊慧敏今到庭應訊。（陳曉欣攝）

醫管局總行政經理莊慧敏涉夥同丈夫骨科醫生，在黃埔1間超市偷竊日本西瓜及壽司等總值逾1,600元的食物，被控盜竊罪一案今（18日）於九龍城裁判法院續審。男被告自辯稱，被警員誤導指偷竊不論有否意圖，忘記或分心沒有「嘟機」可能也屬盜竊。警員又指若請律師的話，便要留在好恐怖的「臭格」過夜，警員亦曾稱「認就最簡單…合作俾口供最快返出去」。

被告為趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲），均報稱醫生。2人被控於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。

裁判官裁定被告的口頭招認可呈堂後，趙選擇自辯，趙供稱在Aeon保安室時，警員鍾兆偉看畢閉路電視片段後稱，他及妻子有貨物「未嘟機」。趙指當時聞言驚訝，趙妻隨即問「Intentional(意圖)同 non international(無意圖)有冇分別？」鍾稱無分別，沒有「嘟機」帶離超市便是偷。

趙續指，鍾在警車上宣布拘捕和警誡，他與妻子要求請律師，但鍾卻稱盜竊不論意圖，請律師也是「嘥錢」，又指被捕人士無權打電話。

在警署內，趙再次要求請律師和致電女兒被拒。趙供稱，另1名警員孔憲浩稱「認就最簡單…合作俾口供最快返出去」、「請律師有排搞……我哋會開晒啲嘢嚟睇逐樣問，第二日12點先可以出返去」，強調合作可以最簡單獲釋，趙供稱，當時認為「合作」是指配合認罪。

趙續供稱，孔提及若請律師的話，便要留在好恐怖的「臭格」過夜。趙及妻子會受不了。趙表示，雖然未聽過「臭格」一詞，但認為環境比拘留倉環境更惡劣，並要與其他犯人共處一室，當時「驚危險，真係好擔心」。

趙續稱，孔亦教導他如何落口供，包括交代時地人動機及稱一時貪心偷食物自己吃，並對同袍稱「同事記住，陣間口供就咁寫」。趙指鍾其後落口供時逕自書寫，沒有問及偷竊經過。鍾問及趙氏夫婦的職業，又表示不明白為甚麼有人會移民。

趙供稱，因被誤導簽文件是程序之一，加上警員在保安室說過盜竊不論意圖，認為即使自己「唔記得咗、分心」沒有「嘟機」可能也屬盜竊，故配合簽署羈留人士通知書和警誡口供的確認聲明，以求盡快獲釋致電女兒。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣