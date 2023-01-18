【跨境生復課】教育局爭取跨境生2月1日起免配額來港復課　每日快測代核酸

▲ 教育局爭取跨境生2月1日起免配額來港復課。(資料圖片)

跨境生可在農曆新年假期後重返校園，教育局局長蔡若蓮表示，正爭取在2月1日起，安排約2.1萬名中小幼跨境生，陸續免配額來港上課，並以每日快測取代核酸檢測，若有小學生毋須家長隨行過關，亦可望跟跨境中學生一樣在2月1日來港復課。

蔡若蓮今日（18日）出席傳媒午宴時表示，預計農曆年假後約2.1萬名跨境生可陸續回港上課，涉及約7,500名中學生、13,000名小學生及900名幼稚園生。她提及，除了讓跨境生免配額過關，另涉及學生檢測安排、開通不同關口的交通安排、學生家長或其他隨行人員是否免配額等，故仍需時跟內地商討。

蔡若蓮說，預計跟隨本地學生全面恢復全日面授課時間表，最快2月1日起率先安排跨境中學生透過有關便利安排來港上課；至於年紀較小的學生涉及跨境校巴及家長接送等安排，冀月中再安排幼、小跨境生來港。她亦提到，若跨境小學生毋須家長陪同、可自行過關，亦可於2月1日復課。

至於本地學校防疫安排何時再鬆縛？早前教育局更新指引，學生上體育課時可除口罩，蔡若蓮指，若政府取消口罩令，教育局亦無權要求學生佩戴口罩，但形容有關安排對學習影響較少，調整步伐亦會較慢。

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記者：馮琪雅