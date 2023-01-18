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【街頭搶劫】夜歸女街頭遭綑綁搶劫　保安員認罪囚6年2個月

社會 15:37 2023/01/18

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夜歸女街頭遭綑綁搶劫，保安員認罪囚6年2個月。（資料圖片）

38歲保安員聲稱因財困及欠債，於凌晨時分在筲箕灣愛東邨，持鎅刀指嚇夜歸女子劫去90元及提款卡，再將事主帶到鄰近公園以牛皮膠紙綑綁及封口。涉案保安員其後提款4萬元，翌日被捕，今（18日）於高院承認搶劫等罪。法官指案情嚴重，市民獨行或歸家途中，不應遭遇事主之可怕經歷。

被告林輝南（現年39歲），承認搶劫及盜竊罪。代表律師求情指，被告任職保安員，因財困及欠債而愚蠢犯案，事主於事件中幸未有受傷，被告對事件感到後悔，並撰信向事主致歉。

法官判刑時指，被告獨自行事，向事主亮鎅刀行劫，劫去現金90元及提款卡，並提款共4萬元，事主其後遭牛皮膠紙綑綁及封口，均屬加刑因素。法官指案情嚴重，市民獨行或歸家途中，不應遭遇事主之可怕經歷，就兩罪共判監6年2個月。

事發於2021年11月10日凌晨3時許，女事主獨自行經筲箕灣愛東邨一後巷，突然遭人從後拍肩膊，事主回頭看見被告亮出鎅刀及要求款項，事主遂交出90元及提款卡。被告其後帶事主到鄰近公園，以牛皮膠紙綑綁其雙手及封口後離開。

事主鬆脫後向大廈保安求助，並致電銀行擬停用提款卡，惟獲通知已被提走4萬元，事主遂報警。被告翌日被捕，身上被搜出現金逾7,300元，警誡下稱因欠債而犯案，提款作自用。

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記者：林育慧

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