【消防年結】消防來年目標聘771人  消防隊長最缺人將增加大專招募

▲ 消防處指來年目標招聘771名消防及救護職系人員。(陳靜儀攝)

消防處今日（18日）舉行年結，回顧去年工作成果。處長楊恩健表示，去年接獲火警召喚共34,775宗，按年升2.6%，其中樓宇火警達31,111宗，按年升6.7%。而特別服務如去年秀茂坪塌天秤事故共有35,314宗，按年跌2.4%。

逾3萬宗樓宇中，94.9%能在規定召達時間內到場，救護召喚共740,129宗，按年下跌3.3%，緊急救護召喚共703,113宗下跌1.7%，有88%在目標召達時間到場，較前年下低4.5%。楊恩健指，去年第五波疫情期間，救護服務需求急增，曾單日接獲2,700宗救護召喚，逾半與疫情有關，救護車處理個案時間，較平常多1.5至2倍，期間同時有886名救護人員因確診或須接受檢疫而未能執勤，佔整體25%。

處方亦安排超過20萬名新冠確診者送到社區隔離設施，，並聯同其他部門運送超過1萬名院友往返隔離設施、 暫托中心和院舍。處方預計，今年會招聘771名消防及救護職系人員，特別主任級空缺逾1成，將加強招聘如舉行體驗日。處方並會建立流動應用程式，協助山嶺搜救，配合流動裝置的定位儀器系統， 更準確估算失蹤人士位置，縮短搜索時間。另外， 當局完成提升舊樓消防安全的公眾諮詢， 正檢視意見， 計劃年內向立法會提交條例草案。

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記者：蘇文軒