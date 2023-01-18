【西九好去處】西九預告來年展覽計劃　三星堆文物將首次離境展出

▲ 西九文化區。（西九文化區圖片）

西九文化區今日（18日）公布，來年香港故宮文化博物館和M+博物館，將各有最少3個特別展覽。其中焦點之一，是三星堆文物將首次離境展出。

故宮文化博物館方面：

「金彩華彩——香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」（2月）：

首個以香港故宮自身館藏為主的特別展覽，展出200多件（套）精美的古代中國金器



「百樣玲瓏：卡地亞與女性」（4月）：

全球首個以女性在卡地亞發展史中的地位與影響為主題的大型展覽，展出近300件十九世紀以來的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾及文獻，呈現中國藝術對卡地亞珠寶以至世界女性時尚潮流的影響



三星堆文物（9月）：

展覽將呈現以三星堆為代表，距今三千多年前四川境内青銅時代的考古新發現。

M+博物館方面：

「徐世琪：懸浮，香港在威尼斯」回應（6月）：

香港藝術家徐世琪在2022年威尼斯雙年展大獲好評的展覽，將於2023年夏季回歸香港在M+展出，屆時會因應場地空間的特質，以全新的面貌展示。

「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」（7月）：

在世時人稱宋女士的宋桂（1937-2006）是1980至1990年代中國精英文化圈中的傳奇人物。展覽將追溯宋懷從1950到2000年代初的人生和創作，並揭示在中國從過往封閉自守蛻變為現今文化多元的國際化社會的過程中，她一直為人忽視和低估的影響。

「希克獎2023」的特別展覽（9月）：

展覽會展出六位人該獎的優秀藝術家的作品。「希克獎」創立於2018年，是享負盛名且恆常舉辦的獎項。

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記者：陳梓蔚