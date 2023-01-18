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【幼童撩鼻】3歲及以下幼童明起北上不需出示核酸檢測陰性証明

社會 16:03 2023/01/18

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（陳國峰攝）

政府今日（18日）公布，經與內地相關單位溝通後，明日（19日）起，從香港入境內地的3歲及以下幼童將不必出示出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果。
 
根據內地的入境要求，所有入境內地的人士須持出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果，方可進入內地。目前有關的入境核酸檢測要求並無對任何類別的人士作出豁免。
 
經香港特區政府與內地相關單位溝通後，由明日凌晨零時起，從香港入境內地的3歲及以下幼童將無須持有出行前48小時內進行的核酸檢測陰性結果證明，亦可進入內地。
 
至於從內地或其他任何地區來港的幼童，香港特區政府自去年6月起一直對三歲以下幼童豁免相關檢測要求。特區政府將會刊憲，更新有關豁免安排至適用於3歲及以下幼童。換言之，明日開始，3歲及以下幼童無論是從內地來港或是從香港入境內地，均無須在出行前48小時內進行核酸檢測。

行政長官李家超於社交平台表示，他和團隊會繼續與相關單位保持緊密聯繫，協調及理順通關安排，以提高市民來往兩地的便利。目標是在今年內取消所有防疫限制，帶領香港邁向全面復常。

政府發言人於上周表示，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，須持有出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果，才可進入內地，

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責任編輯：陳展棋 

 

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