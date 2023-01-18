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【內地通關】V city中港互通消費禮遇　 狂賞逾100萬元商場禮券禮品

休閒消費 17:21 2023/01/18

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V city x V Walk x廣州天匯廣場強勢迎通關，推出狂賞逾100萬元禮遇。(圖片由商場提供)

政府逐步恢復香港與內地的通關，市民都興致勃勃北上或從內地回港探親及旅遊。V city及V Walk與廣州天匯廣場igc攜手合作，帶來連串超荀「中港互通消費禮遇」，狂賞100萬元商場購物禮券及禮品，包括大灣區購物賞、開心購賞車票等，狂賞逾100萬元商場禮券及禮品。

一、V city x V Walk x igc大灣區購物賞(即日起至1月31日)

獎賞1：新鴻基地產旗下商場之綜合會員計劃The Point會員於香港V city或V Walk消費滿$500，即可免費換領廣州天匯廣場igc ¥100電子現金券1張。¥100電子現金券包括¥50餐飲及¥50零售電子現金券，將以換領信形式送出，可到香港V city MTR層顧客服務中心/V Walk 2樓顧客服務中心領取換領信。

獎賞2：The Point會員憑500積分，於The Point APP內V city/V Walk之「獎賞」頁面選擇「電子禮券」，即可換領廣州天匯廣場igc ¥50零售電子現金券1張，這將以The Point APP預留證形式送出。

二、V city開心購賞車票

The Point會員關注「香港屯門Vcity商場」微信公眾號，並即日以電子貨幣消費滿$500，送B3X車票1張；滿$1,200，送B3X車票1張，以及$50健康生活及個人護理商戶贈券1張。車票有效期至2023年6月30日，而贈券於發出日起計一個月有效。

推廣期：即日起至換完即止
時間：中午12時至晚上10時
地點：V city MTR層顧客服務中心
名額：每個獎賞各100個

另外，有關「V city x V Walk x igc大灣區購物賞」、「通關窩心賞」等更多推廣活動，可瀏覽「天匯廣場igc」微信公眾號內的指定推廣帖文。

記者︰劉妙賢

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