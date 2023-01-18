【婚姻危機】老婆想追仔卻連生4個女　港爸嘆養唔掂想離婚︰好憎自己小朋友

▲ 一名育有4名女兒的港爸在網上呻每天忙於湊女，與太太的話題終日圍繞女兒，以致夫妻關係變差，更開始討厭女兒。（《寶寶大過天》劇照）

夫妻計劃生育需衡量經濟能力，一名港爸在網上大呻自己育有4名女兒，每天也忙於湊女，與太太的話題和生活終日圍繞著女兒，以致夫妻關係變差，累到開始討厭女兒，有次更忍不住向大女體罰。他嘆謂自己養不起4名女兒，財力、精神和身體上都超出負荷，有意向太太提出離婚。

該名港爸早前在「連登討論區」以「我同老婆之間嘅話題就得返女女，準備離婚之際…」為題發文，他表示與太太育有4女兒，本來只計劃生2個，誕下2女兒，因後來太太想追仔，結果懷上了孖女，慨嘆現在的生活「忙住湊女女女女」，生活終日圍繞4個女，「大嘅就忙搵playgroup搵小學，細嘅就忙換尿片餵奶沖涼。」

他有感夫妻之間除了女兒之外，已沒有其他交流，夫妻關係變差，「莫講性生活，連瞓覺食飯都冇時間，餵餵下奶自己都瞓著」，他慨嘆每天的湊女生活真的太累，「甚至去到一個位係，我好憎自己嘅小朋友」。有次面對女兒更忍不住負面情緒，體罰了大女兒。

四個一齊喊一齊發脾氣，令我懷疑佢哋係被鬼上身，有次忍唔住打咗個大嘅。

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太太重男輕女想追仔

港爸續稱有聘請工人，家人亦有幫手，但面對一屋女人，慨嘆真的「養唔掂，財力上精神上身體上都超出負荷」。別人總說女兒是前世情人，但他覺得自己是償還「風流債」。網民紛紛留言質問港爸，為何財力不夠仍要生4孩，他解釋自己不是想追仔，而是太太在重男輕女的家庭成長，其觀念被受影響下才想追仔，還使橫手讓自己懷孕，怎料再誕一對孖女。

頭兩個係計劃之內，之後兩個係老婆想追仔整穿個dom結果有咗孖女。

網民斥不負責任應找輔導

港爸坦言兩夫妻已沒有愛，很想放棄這段婚姻，「有時會覺得係因為有咗小朋友，先令到我哋關係變差」。網民對港爸的經歷反應兩極，有網民為他打氣，明白父母不易做，更何況湊4個；另有網民斥責他不負責任，「老婆幫你生四個，竟然諗同人離婚，未失去過唔知苦」。

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不過，港爸謂最近看了一本育兒書受到啟發，提醒身為父母要回顧自己的成長經歷及教育模式，會否不知不覺間用在自己孩子身上，令他重新反省自己與老婆的關係及對4女兒的語言行為，正嘗試多理解妻女的感受，目前關係已大為改善。

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責任編輯︰王明芳