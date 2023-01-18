【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火

▲ 生活依然沒變！

現年48歲的太陽城集團創辦人周焯華（外號洗米華），被控創立及領導犯罪集團、非法賭博及洗黑錢等共289項罪名，今天（1月18日）在澳門初級法院宣判。他被判創立及領導犯罪集團等罪成，至於洗黑錢罪不成立，多項罪名合共判監18年。

洗米華的大仔周柏豪向來與父親關係要好，不過在洗米華出事後，他仍在社交網分享動向，見周柏豪四處旅遊，生活沒受父親被捕的事情影響。

【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多 Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費

繼續享受奢華生活

在周柏豪最新一個帖文可見，他於去年10月去了杜拜旅遊，更分享了騎駱駝的相，還有一些在各景點觀光的照片。

而且，杜拜旅遊無論機票酒店以及消費都不便宜，似乎他依然繼續享受奢華生活，完全沒有因父親的事令生活質素有所改變。

除了杜拜外，他在9月時亦去了荷蘭的阿姆斯特丹遊玩，同樣分享了不少美照，認真開心。

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隔空與Mandy開火

雖然周柏豪並非洗米華太太陳慧玲（Heidi）所生，惟他與Heidi感情十分好，更曾因為Mandy Lieu介入父親洗米華與Heidi的感情，而隔空鬧爆Mandy。

2015年5月1日洗米華女友Mandy突然於IG上載了一張索爆水着相並留言：「You can't be me darling, so don't even bother... That's just pathetic. P.s: this body does not wear XXL... So start working on yourself before you try to pull others down！（親愛的你不是我，所以不要再想太多，這是可悲的。這個身材穿不到加加大碼...所以在你努力打擊別人前，要先做好自己。）」

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事後周柏豪在Mandy的IG留言直問對方想暗示甚麼，接着再追問是誰穿加加大碼，要求Mandy公開交待。

Mandy亦有留言回應周柏豪，解釋加加大碼的意思，是為近日有人冒名以其名字在Facebook開專頁賣孕婦衫而作出澄清，並指自己不是那個改變他生活的人，認真句句有骨。

隨後，周柏豪再回應Mandy，強調他的目的只有一個，就是不想自己所愛的人受到傷害，並表示都跟對方當面傾，其後又再留言勸喻Mandy要減低對其家庭的影響，尤其對他年幼的妹妹。

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