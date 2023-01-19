用八達通APP輕鬆收／派利是 新年人人大「Phone」收

新年收／派利是是指定動作，但如果突然在街上遇見親朋好友，卻忘了帶利是旁身？不用怕！只要打開八達通App，用「e利是」就可以直接「嘟」入八達通，變相即時增值八達通。另外，亦可以發送連結或者給親友掃瞄QR Code大玩抽利是，更可自訂利是封同祝賀語，突顯個人風格，加添趣味！今個兔年，只要一App在手，就可以輕鬆收／派利是，人人都大「Phone」收。

一App在手！3大好玩派法



近年，身邊不少親朋好友都紛紛去旅行及移民，今個新年未能一一探望，只能透過視像拜年。有見及此，八達通推出「e利是」功能，用戶只需用八達通App，即可透過簡單步驟，輕鬆派發「e利是」，即使大家相隔數萬里，也能透過八達通App延續這個習俗。「e利是」功能特設3種派法，輕輕鬆鬆就可向親友送上祝褔！

派法一︰Send Link遙距派

新年即使未能見面或去旅行，用戶亦可透過「e利是」連結#及時派利是，更可自訂不同金額及數量，親友只須一按連結，即可玩抽利是，及時送上驚喜祝福！當親友收到「e利是」後，只須簡單一按便可即時增值八達通，即收即使。

派法二︰實體卡一「嘟」即派

如果親友未能親身拜年，想以八達通App派利是給小朋友，對方家長可先以八達通App收取利是，再直接將利是「嘟」入小朋友的實體八達通內，方便簡單，輕鬆滿足不同生活消費所需，包括交通、餐飲及購物！

派法三︰掃Code立即派

放完年假開工，想搞搞新意思，與同事大玩抽利是，可以自訂不同金額及數量，再讓各同事掃一掃QR code#，隨時抽到開工「大利是」！

前往八達通App主頁中間的「焦點服務」點選「兔年行大運 ! 即派e利是畀親朋好友!」

主頁揀選派法

1. 如揀選【Send Link 遙距派】，可選「無指定收款人」或「指定收款人」，再輸入「e利是」金額、數量、賀年貼圖及祝福語，再按指示「派e利是」

2. 如揀選【QR立即派】透過二維碼QR Code派發，輸入「e利是」金額、數量、賀年貼圖及祝福語，點選「派e利是」產生獨立QR Code

3. 如揀選【嘟卡立即派】派發「e利是」落八達通，輸入「e利是」金額，然後拍卡。

Get Ready派利是！儲存銀行賬戶派e利是輕鬆賺$38*

準備好今年派「e利是」就要立即用八達通App經銀行App增值，同步儲存銀行賬戶^，新客戶即送你$38*，以後無論派「e利是」抑或增值八達通，都可以直接透過銀行戶口過數，更方便快捷！八達通已經準備好28,888封e利是獎賞給大家，立即動手為八達通銀包「入定錢」，派「e利是」賺到盡！活動由即日起至2023年3月31日，獎賞名額有限，送完即止，別錯過！

派「e利是」分享兔年豐收大福袋及10款期間限定貼圖

著數又點止得一個！八達通今年特別聯乘本地插畫家Onion Peterman，推出10款八達通限定貼圖。已於八達通App及多個通訊軟件平台同步上架，讓大家可以邊派「e利是」邊送上祝福，亦可以日常聊天用，加添趣味！此外，八達通亦準備了各種優惠給大家，只要發送「e利是」給親友，同步會收到「兔年豐收大福袋」，讓大家過一個豐足兔年，立即打開八通通App解鎖優惠啦！

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*推廣受條款及細則約束。

^設定「轉數快」銀行轉賬服務 (eDDA)

#透過QR Code及連結派發e利是只適用於八達通銀包Plus或Pro（已認證）之持有人。記得先升級至八達通銀包Pro（已認證）

（特約）