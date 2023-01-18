【蝨患擾人】無品鄰居亂棄置藏蝨家具　蝨患擴散全層住戶苦不堪言【附滅蝨方法】

▲ 無品鄰居亂棄藏蝨家具，導致蝨患擴散全層。

蝨患擾人！一名男網民近日在網上苦呻2023年是「惡夢開始」，因鄰里對床蝨問題視而不見，不但將藏蝨家具隨地棄置於走廊，而且經常打開大門，令自己所住單位亦受波及。有專家便指出，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，建議聘用專業的滅蟲服務。

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該名網民日前在Facebook群組「床蝨疑問及討論區」發帖，述說事件始末。事主指，自己所住的唐樓單位是一梯4伙的格局，其中兩個單位均由一位老伯所持有，過去一年一直租予「兩個非本地人士家庭」。期間，網民發現老伯其中的一個單位出現蝨患問題，曾有滅蟲公司2度上門滅蝨。

除了蝨患，網民又留意到老伯轄下的單位問題多多，指居住於兩單位的女租戶「成日搵業主投訴屋企漏水：天花(我地住最頂層)及窗邊」，但最終皆因老伯吝嗇金錢「唔肯整」，令其中一戶租客難以忍受，決定搬走；而另一戶租客亦因獲派公屋，於去年12月搬走。豈料，兩戶人搬走後，網民的噩夢便隨即展開。網民指，老伯收回單位後，因欠缺衛生意識，令床蝨大軍趁機擴散全層，就連自己的住所亦被攻陷。

業主佢一收回單位，day 1就打開度門到依家，日日黎幾個鐘自己係入面拆野，眼見到既有床架、地櫃、牆架.....最恐怖係地毯(！！！) 佢拆出黎既所有野都係無包好，係一件件咁拆出黎再掉出走廊，幾件幾件咁踢入大垃圾桶(無蓋)。

面對如此狀況，網民坦言忍不住在心裡說起惡毒說話，又自言已準備與床蝨打「長久戰」，明白始終要從源頭根治「自己做得幾好都無用，始終呢場係要睇住隔離而打既戰事」，不過亦希望其他過來人可分享滅蝨之法。

TOPick曾訪問過滅蟲專家、滅蟲滅蝨特攻隊隊長鄧渭然，他指蝨患不只集中舊樓和公屋，在半山及南灣等高尚住宅亦曾出現同樣情況：

木蝨卵帶黏性，一旦碰到、帶回家後，6-7星期便會孵出幼蝨，之後每隻木蝨可誕下6-700隻幼蝨，牠們便會在你的家居開枝散葉！

坊間不少人用煙薰方法滅蝨，而鄧渭然就指煙薰方法會破壞生態，而且煙薰完後，需打開窗戶把毒霧疏散，會令部分未能殺死的蟲蝨及其毒素，經窗戶走出市區。他建議要根治蝨蟲，應從預防入手，保持家居衞生；又呼籲市民若要將家中傢俱丟掉，應先用膠袋封好、並噴灑殺蟲蝨劑，以免把家中蝨蟲帶到社區。

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣