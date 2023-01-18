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【洗黑錢】網上利誘出售或租出個人戶口帖文趨升　警放蛇拘4男1女

社會 16:32 2023/01/18

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網上利誘市民出售或租出個人戶口貼文趨升，警放蛇拘4男1女。（黃傑偉攝）

警方財富情報及調查科財富調查組於1月16至17日兩日，展開代號「暗巷亅反洗黑錢行動。行動中拘捕4男一女，被捕人年齡介乎23至51歲。

財富情報及調查科財富調查組高級督察陶勁笙指，近日警方於處理洗黑錢及詐騙案件期間，發現有大量俗稱傀儡戶口持有人被人以金錢利誘售出或租出個人戶口涉案。警方亦發現不時有人於社交平台上帖文以1千至數千元利誘市民售出或租出個人戶口作為傀儡戶口。網上買家會將收集戶口交與犯罪集團用作處理犯罪得益或存入騙款。

警方經深入調查及情報分析，包括網上巡邏及派出警員放蛇佯裝有興趣將戶口出售，於本月16及17日兩日在香港多個地點進行放蛇及拘捕行動，行動中以「煽惑他人犯洗黑錢罪亅拘捕4男1女出面接收戶口人士，被捕人年齡介乎23至51歲，報稱健身教練、倉務員及無業。行動中檢獲多部智能電話、電話儲值卡、少量毒品及毒品吸食工具，毒品相信用作自用，部分被捕人仍扣查中，警方仍追查售出傀儡戶口人士身份及有否幕後操縱集團，案件仍在調查中，不排除會再有拘捕行動。

警方財富情報及調查科於1月9日開始，進行反洗黑錢宣傳及教育活動。以活動提升市民對反洗黑錢意識，及提醒市民要保管好個人戶口及付款工具。並會開設講座，及於公眾地方及交通工具上播出宣傳短片。提醒市民要時刻謹記6個字，「唔租亅、「唔借亅、「唔賣亅。警方重申，洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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