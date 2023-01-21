【靚媽修身】好老公用1卡鑽石激勵減肥　重量級人妻甩150磅毅力驚人

▲ 有好老公用1卡鑽石激勵太太減肥。

減肥要有莫大決心及動力！有台灣人夫為了激勵太太減肥，出動一卡鑽石，他承諾太太只要減至55公斤（約121磅），就會獲得這份大禮。結果這位重量級人妻非常努力減磅，用兩年時間甩掉150磅，毅力相當驚人。修身後的她判若兩人，甚至有朋友以為她老公換了老婆。

媽媽產後增磅，但忙於照顧小朋友及家庭，想減肥就要有超強毅力。該名台灣人夫過去曾於facebook群組「爆廢公社」表示，兩年前老婆問他要甚麼生日禮物，他回覆︰

沒有，不然認真減肥，這一輩子為我瘦一次好嗎？

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人妻減去半個人

人夫向老婆提出，只要她瘦到55公斤（約121磅），就送她一卡鑽石。沒想到老婆真的付諸行動，兩年來默默減肥，由「人生的巔峰」130公斤（約286磅）減至62公斤（約136磅）。最終他真的收到太太送上這份減肥成功的生日禮物，並指「辛苦了，謝謝你的生日禮物」。

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從他分享老婆兩年前後的照片可見，身型對比極大，他讚賞老婆是「說話算話的女人」。只是老婆尚要多減7公斤（約15磅），才能達到55公斤（約121磅）的目標，將一卡鑽石拿到手。人夫揚言，「一克拉（卡）鑽石項鍊準備在你生日那天出現」，希望老婆能做得到。

朋友誤以為人夫出軌

帖文引起網民熱議，大讚人妻減肥故事好勵志，更紛紛留言詢問她的減肥方法。有網民留言，「130公斤瘦到55！瘦了一個多的她，太強了」、「幸福的男人，體重落差感覺像換個老婆」、「請老婆找一天來寫寫經歷跟過程！救救我們」、「難怪，我缺乏一克拉（卡）的助力」、「有一克拉（卡）我馬上瘦」。

人夫指對老婆的減肥詳情也不了解，因他開晚上物流的貨櫃車，平日早上放工時妻子就出門工作，到他下午4、5時返工都見不到她。他又分享，自從老婆瘦下來後，夫妻出門甚至惹來誤會，朋友誤以為人夫出軌小三，更致電其妻告密，令夫妻哭笑不得。這位好老公堅稱，即使妻子「瘦過再胖回去，我也不離不棄」。

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責任編輯︰王明芳