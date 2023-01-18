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【2023農曆新年】張進翹+張天穎北角年宵騷　ERROR三子聯乘推產品【內附詳情】

娛樂 16:39 2023/01/18

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

ERROR三子推賀年精品。

由即日至1月21日，位於北角碼頭舉行的《What Da Mart?》，有多位星級藝人、KOL和YouTuber參與的年宵市場，包括有周慧詩雅、蘇麗珊、譚杏藍、戴祖儀、Rose Ma、阿Sue、鄭金鈴、Melo Lo等。ERROR三子的品牌更會聯乘推出限定賀年產品，全部限量發售，粉絲必搶。

由What Da Mart主辦的《What.Da.Mart》市集，位於北角匯對出的北角碼頭舉行，共有兩層，可以望到海景，更是pet friendly。

多款ERROR賀年品。

當中有不少有星級檔主參予，ERROR 3位成員的個人品牌，包括保錡「Lost Life 迷失人生」、肥仔的「?hA7」、阿Dee（何啟華）的「Gogh Desire」，今次會聯乘推出賀年精品在年宵中登場，全部產品限量發售，售完即止。

譚杏藍主理。(取自facebook)

流浪動物收容所大樹下期間會舉行義賣籌款，周慧敏捐出珍藏親筆簽名DVD，並有大樹下Postcard 、口罩套、鎖匙扣、手織杯碟墊、狗狗用品等發售。

1月21日的晚上，並有有多場音樂表演出，包括Manson張進翹、Jamie張天穎、Madboii、旨呈、安俊豪 等，陣容強大。

年三十音樂會。

詳情：

日期：2023年1月17至1月21日

地點：北角匯對出北角碼頭

時間：下午1時 至 晚上9時
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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