【賄賂名校】港媽圖以2萬賄賂校長安排兒子入學 升學專家：做法愚昧不可取

▲ 經濟日報資料圖片。

下個月是小一派位填表，廉政公署今日（18日）落案起訴一名45歲李姓女子，涉嫌以2萬元行賄軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長，圖為兒子獲取小一學位。有升學專家提醒，以賄賂手段換取入讀名校的手法絕對是愚昧不可取。

升學專家梁永樂表示，受移民潮影響學生人數下跌，傳統名校仍然爭崩頭，但以賄賂手段換取入讀名校的手法絕對不可取。他强調，別說2萬元，即使200萬元，校長都不會鋌而走險，

教師同校長的公積金不低，保守估算，校長退休時領取的公積金少則600至700萬，多則近千萬，絕對不會為了這些鷄碎而做犯法之事。

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梁永樂續稱，很多家長望子成龍，明白家長希望子女入讀名校，尤其是有聯繫中學的傳統名牌小學。他建議，家長不要只聚焦於學校的名氣及光環，都要考慮子女的性格而去選擇適合的學校，還有很多相當有教學質素的小學值得去報讀。

名校未必一定適合自己小朋友，即使入了傳統名校未必100%可以升入Band1中學，而被很多人標籤的寶校也有學生可以入到皇仁，畢竟讀書都要靠小朋友自己努力。

他提醒，小學只是求學生涯的其中一條起跑綫，即使小一大抽獎失落心儀小學，若對某間小學情有獨鍾，小二或小三都可以考插班生，

只要成績好，考插班生還有很多機會，真的不需要去行賄。

相對於費盡心思送子女入學校，家長以身作則更重要。

家長去賄賂校長，自身不正，點樣教好個小朋友呢？

廉署也提醒，教育局於2022年6月1日及2日公布當年9月小一入學統一派位結果。家長如不滿意派位結果，可直接向心儀學校為子女申請入學。

案件詳情：【賄賂名校】兒子未獲參加次輪入學面試 母以2萬元向官小校長行賄被捕

記者：鄺嫻