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【新冠肺炎】轉陰不代表完全痊癒　中醫解構染疫後最佳補身時機

保健美顏 17:34 2023/01/18

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確診後轉陰不代表完全痊癒，中醫解構染疫後最佳補身時機。

新冠肺炎疫情持續，不少人士轉陰性後，都希望可以透過中醫好好調理身體。註冊中醫師何肇婷最近就在Facebook專頁分享，確診期間一律不應服補品，轉陰後若需補身，則要注意時機，轉陰性亦不代表已經痊癒。

最新影片：

以下爲轉載全文：

現時因應新冠肺炎求診的人數愈來愈多，無論是確診者使用遙距診症，或轉陰性後處理後遺症，好像大家都有個共識，新冠後要找中醫睇睇調理身體。除了處方中藥外，大家最關心的是自己適合甚麼湯水及保健品，常聽到家中有參片和花膠，或市面上的靈芝或冬蟲夏草產品，其實幾時食這些補品才最好呢？

確診期間一律不應服補品

新冠肺炎屬外感外邪的一種，身體要調動正氣去抗邪，這個時候應該清淡飲食，不要食補品來加重脾胃負擔，好讓身體專心抗邪。我想大部分人都知道，感冒期間不宜飲補湯，但可能有些人會見到蟲草及靈芝有治療咳嗽的功效，但注意它們針對體虛型的久咳，而非時邪感冒引起的咳嗽，所以確診期間請勿服用。

其他確診期間應戒口的食物: 生冷寒涼、油膩、煎炸、辛辣、牛羊雞、生果、甜食等等

轉陰性後可以補了嗎? 

轉陰性不代表病已經完全好了，臨床上不乏見到轉陰性後才開始咳嗽，或痰仍維持顏色黃綠，或出現明顯不夠氣、頭暈、胃口不好等狀態，這些都是還未痊癒的表現。

補品之能夠起補益作用，先要通過脾胃有效消化及吸收，再由不同通道帶到身體各處，通道暢通，補進身體的東西才能到達不足之處，有效補身。一般大病初癒，要先確保外邪已完全清除，還有脾胃功能良好，才會開始食補品或保健品。未處理好便立即食補品，外邪未清除的話，可引起咳嗽、頭痛、鼻塞流鼻水等症狀復作或加重；脾胃功能不好的話，則會導致胃口差、腹脹、肚瀉等，更有可能出現上火的症狀。

另外，不同補品的適應症都各有不同，大家亦要分清自己哪裡虛，才用相應的補品，盲目進補亦會引起反效果，所以建議大家諮詢註冊中醫師的意見，了解自己身體狀態，對症下藥，才能加速身體的復原，亦更有效減低出現長新冠的風險。

文章獲《何肇婷中醫師》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《轉陰性後的補身時機?》

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責任編輯：羅嘉欣

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