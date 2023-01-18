【甲狀腺癌】患甲狀腺癌誤以為疲勞　《上流寄生族》朴素丹手術後失聲半年

▲ 患甲狀腺癌誤以為疲勞，《上流寄生族》朴素丹手術後失聲半年。

曾出演電影《上流寄生族》的韓國女演員朴素丹，於2021年底傳出患有甲狀腺乳突癌的消息，一度停工接受手術並專心休養。她近日為新戲宣傳時談及抗癌經歷，指確診前一直以為自己只是疲勞，才出現不適。

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朴素丹前年12月宣布確診甲狀腺乳突癌，停工休養半年，去年5月現身《百想藝術大賞》頒獎典禮。近日她為新戲《幻影》宣傳時分享抗癌經歷，指拍攝電影期間，身體狀況不佳，為此一直感到不安，更因對工作人員感到抱歉而淚灑片場。

當時不知道自己生病了，還以為是工作疲勞，害怕去片場，不知道是身體發出警訊，以為是精神方面的問題。

電影拍攝完畢後，朴素丹接受切片檢查，發現頸部有10個腫塊，所幸及早發現並進行手術，否則癌細胞可能會擴散到肺部。手術後，她因失聲長達6個月而缺席宣傳活動。

朴素丹透露，患病後出現荷爾蒙失調的問題，皮膚狀況很差，為了健康，她現時一周會做5至6次普拉提。她又說，「雖然體力不如從前，但只要想到比去年好了很多，便覺得很幸福」。

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及早發現可有90%存活率

乳突癌（Papillary Thyroid Carcinoma）是最常見的甲狀腺癌，佔甲狀腺癌的80%。

據醫管局轄下的香港癌症資料統計中心，2018年本港癌症新增個案中，以甲狀線癌的升幅最多，2018年錄1037宗，較2017年的884宗上升17.3%。

臨床腫瘤科專科醫生謝耀昌接受TOPick訪問時指出，甲狀腺癌主要位於頸部前面咽喉下面，女性患甲狀腺癌的風險較男性多近2至3倍，大部分患者是30歲以上人士；家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤的人士亦為高危，或自身基因問題，如有大腸瘜肉等人士亦會有較大機會患癌。

此外，他估計輻射亦是其中一個原因，舉例早年日本發生福島核電事故，當時或令附近環境及食物，如海產、農作物或水果等帶有輻射，當人們進食有關食物時，或即已進食有輻射殘餘物，其患甲狀腺癌的機會亦會較高。

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臨床腫瘤科專科醫生周倩明亦曾表示，近年患甲狀腺癌的個案有上升，但因港人對癌症的警覺提升，加上部分私家醫生可替病人作檢查，故可以及早發現確診個案，病人甚至可有90%存活率，建議市民如摸到咽喉下面有「一粒嘢」，可盡快求醫。

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責任編輯：羅嘉欣