【330故事館】前夫外遇愛犬離世　港婦受打擊患上精神分裂症後康復振作

▲ 前夫外遇兼愛犬離世，港婦受打擊患上精神分裂症後重新振作。

兩隻愛犬相繼離世，加上前夫有外遇，讓阿Ling在十多年前人在中年時患上精神分裂症。入院接受治療一年半後，她入住了中途宿舍繼續復康的新生活，並在職員的介紹下，加入新生精神康復會的庇護工場，接受職業復康訓練。最初由加工食品組的清潔工作開始，後來再轉至包裝部做入袋、入樽、貼包裝貼紙、摺盒等等的工序。累積多年經驗後，阿Ling現在更肩負「Q貨」的工作，檢查工場包裝貨品的品質。

最新影片：

貨品包裝這類看似重覆簡單的工作，在阿Ling眼中，卻是充滿意義的鍛練。「最初接受訓練時，我做得比較慢，貨物都堆在桌上。工場導師見狀，即時叫其他工友一同幫忙，著他們不要做得太急。當時我感到大家很好，即使工作忙碌也會不時留意我們的需要。」

工場「趕貨」正正是忙碌的時候。在工場工作的康復者可以靠著自己的努力做好工作訓練，賺取參與生產的報酬及社署發放的訓練津貼，這一千幾百元對他們來說有種可以肯定自己能力的意義。「每當做完一件貨品的包裝，我可以用雙眼看得到我的成績，感到很有意義。」因曾經酗酒，阿Ling有時會出現手震的後遺症，貼標籤時怎辦？有時，其他服務使用者（下稱「工友」）和工場導師會互相分享經驗與小秘訣，讓她學會每當自己手震時，雙手離開包裝紙一會，便不怕貼紙移位，影響品質。

的確，工場的工友們對工作十分投入，對包裝品質頗有追求，「要做得企理，我做客人都願意去買」的程度。大家都有種「貨品包裝得好就會有生意」的共同目標，工友之間的朋輩支援成為一起工作的動力。「大家都是殘疾人士，他們有很多值得我學習的地方，如包裝技巧、責任心、積極的態度等。」

每天8:30至4:30是固定的工作訓練時間，中間會有小息，工餘時工場亦會有活動讓工友一起參加。阿Ling最享受這些與工友交流的時間，有時分享生活點滴，有時談天說地，有時傾訴心事。「可能大家都有差不多的經歷，彼此從不會『歧視』大家在這裡我認識到朋友，明白友情可貴。以前，我會用錢衡量所有東西；在這裡，我獲得的卻是金錢衡量不到的。」

如果說，庇護工場就是阿Ling的第二個家，她會毫不猶疑的予以認同。現在的阿Ling，每逢工作天都會坐頭班巴士返回工場，急不及待展開一天的工場生活；休假時喜歡在家煮食，鑽研兒時從媽媽那裡「偷師」學到的烹飪技巧；也喜歡用自己賺到的訓練津貼和特別出勤津貼，買些喜愛吃的或是用來打扮自己。最近，她終獲派「上樓」可重返社區，好好安頓生活。

走過精神病，她欲寄語同路人：「雖然有精神病，但希望你們不要自暴自棄，放棄自己的人生。多艱難的經歷都可以捱得過，希望復元人士都不要著眼看自己的眼前得失，學會平常心。遇到難關，只要你肯與人傾訴找支援，相信可以跨過難關。」

新生精神康復會共開設四間庇護工場，包括新生農場、葵盛庇護工場、田景庇護工場和新生會大樓庇護工場。庇護工場提供特定設計的工作環境，讓精神病康復者及不同能力的殘疾人士參與多元化的工作訓練，並可獲取訓練津貼。社區融合的工作訓練促進服務使用者發揮潛能，提升自信，為公開就業作準備，並透過工作融入社會，詳情可瀏覽：www.nlpra.org.hk/tc/our_services/vocational%20rehabilitation%20services。

標題經TOPick編輯修改，原題為《曾患精神分裂 在庇護工場重拾自信 康復者阿Ling：感恩復元路上遇到真心知己》