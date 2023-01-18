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【網上騙案】2名女專業人士墮投資騙局　分別損失2,700萬及230多萬港元

社會 17:30 2023/01/18

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熱門 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（冼偉倫攝）

騙徒手法層出不窮，市民一不小心隨時墮入圈套，警方公布2宗網上情緣及投資騙案，2名女事主均是專業人士，分別損失2,700萬及230多萬港元。

其中一名54歲女事主，報稱會計師，於2022年5月，受害人通過「Instagram」認識了騙徒，他們後來在「Line」上聊天，成為網絡戀人。 

騙徒取得受害人信任後，引誘受害人在欺詐網站https：//trader.cangvfx.com建立投資外幣賬戶。於2022年7月至10月期間，受害人按騙徒指示分開47次轉帳大約1,000萬港元，到騙徒的戶口為她的投資賬戶充值，上述涉款來自事主自己積蓄及加按自住物業。

隨後受害人聯絡該欺詐網站要求提取投資賬戶內金錢時，但被要求匯款作為行政費。事主再通過朋友及財務公司借款1,700萬港元，於2022年10月中至今年1月期間，遵守指示分開50次轉帳至騙徒的戶口。期後受害人懷疑受騙，於是於2023年1月報案。案件共涉及騙款約2,700萬港元。

另一宗投資騙案，涉及一名33歲女護士，於2022年12月3日，騙徒通過「Coffee Meets Bagel」交友程式接觸受害人，隨後成為網友。 在獲得受害人的信任後，騙徒以豐厚的回報引誘受害人投資加密貨幣。 受害人對此表示有興趣，並於2022年12月4日至2022年12月7日在真正的加密貨幣交易平台「Binance」購買了總計$306,911美元的泰達幣（約$2,396,899港幣）。 

隨後，騙徒指示受害人在一個虛假的投資平台（http：//41sxnm.com/WWMi.app），開立戶口。其後在假冒APP註冊賬號後，很快就有另一名騙徒聯繫受害人，自稱是假冒APP的客戶服務員，於2022年12月8至2022年12月31日指示受害人，分13次轉賬以上款項至三個由騙徒2提供的加密貨幣錢包。 在 2022年12中，當受害人希望從假冒應用程序中提取金錢，但騙徒2使用不同的藉口延遲付款。 受害人感覺被騙了，於是報案。案件共涉及騙款約230多萬港元。

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責任編輯：陳麗娜

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