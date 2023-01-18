【童樂居案】涉拋起男童致頭部撞牆邊　23歲前女職員否認虐兒罪

▲ 被告陳靄盈續准保釋候審。（梁錦麟攝）

「童樂居」虐兒案至今已有34名前職員被起訴，23歲前女職員涉襲擊1名3歲或以下的男童，今（18日）於九龍城裁判法院否認虐兒罪，案件開審。閉路電視片段顯示被告曾將男童拋在地上，被告拉扯男童致其頭部着地，被告更曾拋起男童，令其頭部撞向牆邊等。被告自辯稱，案發時需要將幼童們與患病的幼童分開，由於事主多次走到患病幼童處，被告需抱起事主及使用適當力度將他放回地墊上。

被告陳靄盈（23歲），被控於2021年12月2日在旺角香港保護兒童會內，身為負有管養責任的人，而故意襲擊或忽略1名16歲以下的兒童。

控辯雙方的承認事實指，被告曾於幼稚園實習，自2019 年10月14日起於童樂居擔任幼兒工作員。控方於庭上播放案發時閉路電視片段，當中顯示被告疑將軟墊外的幼童抱起及拋在地上，又將疑拉扯同一幼童，以致他頭部着地，以及將他翻轉。最後更疑拋起同一幼童，令其頭部撞向牆邊。裁判官裁定案件表證成立。

被告自辯時稱，當時需將幼童們與患病的幼童分開，由於男童X多次走到患病幼童處，故被告需抱X及使用適當力度將他放回地墊，因被告與X有所角力，故X有所掙扎。

被告又指，當時有責罰X的意味，但她並沒有意圖襲擊X，或是對X發洩及報復，被告當時只希望X在軟墊上冷靜。

被告於盤問下指，當時曾用力令X進入軟墊，但X並沒有因此受傷。被告不同意曾罔顧X的安全，但承認當時比較粗魯。

控方提及被告曾抱X離開軟墊，以致X頭部撞牆。被告承認有作出有關行為，並指牆上有相當厚的保護墊，相信X應不會因此受傷。被告續指，當時曾想過後果，但當時只想讓X離開其他小朋友，以免他們受傷，以及希望滿足X離開的意願。

案件押後至2月9日作結案陳詞。

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記者：梁錦麟