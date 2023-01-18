《男兒當入樽》最新電影動畫版掀熱血回憶 　拆解《THE FIRST SLAM DUNK 》賣座原因

▲ 由經典動畫《男兒當入樽》改編的動畫電影的《THE FIRST SLAM DUNK》上周開畫，短短 4 天已達千萬票房，口碑載道。（電影劇照）

有哪些動漫主題曲可以一響起即令人觸動得頭皮發麻、汗毛直豎？堪稱經典的《男兒當入樽》必定是不少人心目中的首選。這部殿堂級作品其實不只主題曲，由故事、角色，甚至當中的場景、對白，都成了好幾代人的集體回憶。

以此改編的最新動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，在港上映4天已破千萬票房，更登史上日本動畫本港開畫及周末票房第三位！

其實早在《THE FIRST SLAM DUNK》上映前，只是傳出《男兒當入樽》將以電影版重出江湖，就已令一大群日漫粉絲激動莫名。

新技術結合回憶

畢竟自漫畫完結及動畫播畢至今，已經26年，而且當年動畫版並沒有全國賽的大結局，絕對是一大遺憾。

這些年漫畫中的江之島電車站、三井淚流滿面的「我好想打籃球」MEME圖等，從不間斷在網上流傳。

▲ 說起《男兒當入樽》，必令人想起這個櫻木與晴子相遇的平交道，多年來吸引了無數遊客及粉絲到鎌倉拍照打卡。（動畫圖片）

從80後資深漫畫迷，到上網追看漫畫的90後，甚至是未看過漫畫，卻因網上流傳的打氣對白而知道安西教練的00後，《男兒當入樽》的熱血故事，即使在二十多年前完結，卻以更有趣的方式一直存在。

《男兒當入樽》的動畫製作於90年代，當時以2D技術為主，相較這次電影採用的3D方法，無論畫風以及動態都大有不同。作為一部籃球動畫，球員的運球動作、走位等，經由3D技術的配合，變得更流順、細膩，甚至讓電影後半段的大賽更添真實感，緊張刺激不下於真正球賽。

▲ 電影彌補了26年前，電視動畫版未有製作的對戰強旅山王工業的賽事。（電影劇照）

原班湘北粵語配音

這次《THE FIRST SLAM DUNK》除有日語配音版本，並有粵語配音版本，而且湘北隊5位主角由90年代亞視電視動畫原班配音員聲演。

對當年有追看過電視卡通的一眾漫畫迷來說，能夠在大銀幕再一次聽到櫻木囂張又趣怪地自我吹噓「我是天才」，或「大猩猩」赤木隊長的打氣，必定是其中一大催淚回憶殺。

▲ 過去在漫畫及動畫中都沒有佔太多比重的宮城良田，這次成為電影主角，背後故事令人動容。（電影劇照）

少年成長傷痛

電影由原作者井上雄彥擔任編劇和執導，本來令粉絲們期待將會重現眾多名場面，或完美還現原著故事綫，如突顯主角櫻木花道的搞笑、衝動，並與假想敵兼隊友的冷面高手流川楓一同在全國賽上大放異彩。

沒想到井上卻以湘北隊中一向較少着墨的宮城良田作電影主角，將人氣角色當作配角，甚至大減女性角色晴子、彩子的「戲份」，有原著迷因而大感失望。

▲ 本港各戲院現正展出湘北五子漫畫風角色海報，讓粉絲打卡。（Medialink提供）

電影由原作者井上雄彥擔任編劇和執導，本來令粉絲們期待將會重現眾多名場面，或完美還現原著故事綫，如突顯主角櫻木花道的搞笑、衝動，並與假想敵兼隊友的冷面高手流川楓一同在全國賽上大放異彩。

沒想到井上卻以湘北隊中一向較少着墨的宮城良田作電影主角，將人氣角色當作配角，甚至大減女性角色晴子、彩子的「戲份」，有原著迷因而大感失望。

事實上，井上雄彥正是因為不希望電影淪為翻炒情懷的空洞之作，故刻意作出如此安排，他藉由今次宮城良田的視角，尋找另一角度的故事主題。漫畫中的良田，有點自我及吊兒郎當，但在電影中卻變得沉實和憂鬱，有粉絲不大接受這種改動。

但這卻為電影更豐富了少年成長的主題：克服傷痛，明白自身價值，才能在人生路有明確方向。而戲中良田得到哥哥宗太的教導和鼓勵，也有解讀認為是井上緬懷已故湖人隊球星高比拜仁以及當年米高佐敦對其作出的無私教導。

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