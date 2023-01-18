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【賄賂名校】港媽$2萬行賄校長遭廉署起訴　銅鑼灣軒官易入皇仁聯繫制度吸引家長

中小學 18:12 2023/01/18

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讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）易入皇仁，聯繫制度吸引家長爭讀。

有本港家長涉以2萬元行賄軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）校長，圖為兒子獲取小一學位，校方向廉政公署舉報貪污後，廉署今日（18日）落案起訴涉事45歲李姓母親向公職人員提供利益罪名。事實上，屬12校網的軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）與多間名牌官中有聯繫關係，因此深受家長歡迎。

據廉政公署公布，軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）（下稱「銅鑼灣軒官」）於2022年6月6日接獲被告兒子的小一入學申請。被告兒子於同年6月中出席該校入學面試，惟未獲邀請參加第二輪面試。

被告涉嫌於2022年7月18日到學校向其校長提供20,000元現金賄款，以圖為兒子獲取該校小一學位。校長拒絕接受賄款，校方同日向廉署舉報事件。被告兒子最終未獲該校取錄。

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與皇仁有聯繫關係

銅鑼灣軒官屬港島區12校網，聯繫官中包括熱門名校皇仁書院、庇理羅士女子中學，另有3間中文中學，包括金文泰中學、鄧肇堅維多利亞官立中學及何東中學。

「聯繫」中學在扣除留級學額和自行分配學額之後，一般可以保留25%學額予其聯繫小學學生。一般中小學也會與多於1間的學校有聯繫安排，即25%的保留學額分享給所有聯繫小學。

以皇仁書院為例，該校在統一派位預留16個聯繫學位，分予包括銅鑼灣軒官在內的3間聯繫小學，但不是平均分配，而是按學生成績取錄，換言之，如果子女成績足夠標青，能於3間小學合併起計起算成績的前16名以內，很大機會在「中學學位分配辦法」的統一派位階段中被皇仁取錄。

派位成績理想

根據銅鑼灣軒官學校網頁資料，該校在2021至2022學年小六升中派位結果，全級首志願百分率達83%，首3志願百分率更達93%，有27名畢業生入讀皇仁書院，7人入讀庇理羅士女子中學。

除了聯繫中學，另熱門直資中學聖保羅男女中學、聖保羅書院、港大同學會書院分別都有1至2人考入，亦有1名畢業生入讀喇沙書院、張祝珊中學等資助Band1英中，派位成績理想，難怪軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）會成為家長的熱門小學之選。

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責任編輯：林愛娜

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