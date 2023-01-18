【毒舌大狀】吳煒倫細述片中選角過程　導演：黃子華愈衰格觀眾愈鍾意

《毒舌大狀》為曾撰寫《証人》、《綫人》、《激戰》、《寒戰II》、《梅艷芳》等劇本的資深編劇吳煒倫首度執導長片，第一套電影獲神加持-----子華神。

口才了得的黃子華在《毒舌大狀》演有如簧之舌的大律師林涼水，一切看似從構思劇本開始已是tailor-made「香港棟篤笑宗師」黃子華。

但原來只是美麗的誤會，編導吳煒倫接受TOPick專訪稱，《毒舌大狀》於2019年尾、2020年頭構思，在揮筆寫劇本時，根本未有想到由誰主演，但冥冥之中，卻似有主宰。

▲ 吳煒倫，2000年畢業於香港演藝學院，主修導演，編劇作品包括《愛·作戰》、《証人》、《綫人》、《激戰》、《寒戰II》、《梅艷芳》等，《毒舌大狀》為他首次執導電影長片。

子華與角色完美結合

編導吳煒倫坦言，完成劇本後，心中其實有幾個人選演主角林涼水：「當到諗到子華時，發覺兩者有兩個特質好相似。」

他分析指：「第一，子華公認好口才。第二，他在棟篤笑畀人印象就係衰衰格格，而他得天獨厚嘅係，佢愈衰格，觀眾愈鍾意。這兩個特質，林涼水與黃子華係好完美地結合。」

▲ 導演覺得子華在棟篤笑的形象，與林涼水很配合。

除因為棟篤笑形象外，還有真實的子華確是合適人選：「當諗緊係唔係搵子華演時，《飯戲》仲未開鏡，但開始排戲，老闆（江志強）話《飯戲》排戲時，子華好用心，有好多好好嘅諗法。」

而且《毒舌大狀》因為多對白，吳導演本身就想用有演舞台劇經驗演員演出：「因為覺得要記咁多對白，有做開舞台劇嘅演員應該會好啲，在種種原因下，於是選中子華。」

▲ 《毒舌大狀》正式開鏡拍攝前，眾演員要參與圍講排戲。

子華從大局著想

合作後，導演大讚沒選錯，首先子華很願意幫助新人，對片中演出經驗相對較淺演員有很大幫助。另外，子華會提出很多意見，而且都是有建設性，並且是為大局著想。

吳煒倫舉例稱：「比如有場戲子華與林保怡在麥花臣球場講心事，子華睇完劇本打畀我，話呢段好似差啲嘢，問我介唔介意畀佢寫。結果子華寫完，我一睇，得喇！用佢果個啦！因為佢寫嘅對白，係概括咗林涼水前半生，仲要係句句中，一個演員一定百分投入角色先寫到，所以我非常感激佢。」

至於其他演員，就是決定子華演之後，以此為基礎去物色人選。

吳：吳煒倫

謝君豪 飾演主控官金遠山

吳：選角時，第一，咁多對白要記，所以諗舞台劇演員。而因為法庭戲只有控辯雙方坐下、起身，所以呢兩個人一定要balence才好睇，所以第二要在戲劇上同子華有旗鼓相當感覺，不可以太後生的演員，因此沒太多選擇，況且我由《南海十三郎》已經好鍾意謝君豪 。

好記得大家第一次見面，我講解角色時，佢好靜心聽我講完後，問『導演，你想我點演？」我答：『想觀眾誤會你係反派。』 然後他話：『得喇，明。』結果拍攝時，他極少錯對白、幾乎冇NG，他講對白節奏、眼神運用準確外，最特別係佢好懂得用acting area嘅道具去幫佢去演，何時拎起杯蓋、何時蓋起來，佢都係有設計過。

▲ 謝君豪飾演主控官金遠山，是位極力捍衛法律制度公正的大律師。

DEE哥 飾演師爺太子

吳：在資料搜集時，顧問大律師指現在嘅師爺好後生，唔係我哋以前印象好老才做。

當日拍《梅艷芳》，佢只係客串出一場、拎碟嘢講幾句對白，但見到佢響現場未埋位時自己不斷練習，佢嘅練習唔係臨急抱佛腳，而係不斷思考可唔可以有其他方法。

而且聽聞MIRROR、ERROR當中，佢係最想演戲嘅人，而我又要新一代演員，咁點解唔搵佢？

▲ 隨林涼水工作的師爺太子，為人夠義氣，而且人脈非常廣。

楊偲泳 飾演大律師方家軍

吳：我哋casting咗幾個女演員，其中要考一場戲係林涼水兩年後求方家軍幫手帶佢見曾潔兒（王丹妮）。大部份嚟casting都是用鬧涼水方式去演，但Renci（楊偲泳）唔係，係係用一個好cool嘅方式去演，唔望涼水，直頭唔想同你講嘢，即係佢係有諗過點演呢場，而且諗得啱。

其實Renci casting完也講自己緊張，因為佢做做開懦弱、鄰家女孩角色，未做過tough，但佢有份硬淨但又未至於是女強人感覺，而且佢要夠僵戲內鬧子華。事實要對住偶像做戲係難，好在子華落主動同Renci、阿Dee、fish（廖子妤）溝通，打開隔膜。

▲ 方家軍大律師辦事認真，最初對林涼水做事馬虎的態度很不滿。

王丹妮 飾演被告曾潔兒

吳：拍《梅艷芳》時已覺得將來一定要用佢（王丹妮），因為佢好硬頸唔輸得，有一份狠勁，在現場好有energy，係愈take愈有。

而且曾潔兒係囚犯，所以我要一個唔化妝都唔會唔見得人嘅女演員。有次拍攝時我一坐下一睇個mon後，然後走去同阿Lo（王丹妮）講：『咪講咗唔好化妝囉。』，佢好無辜咁話：『我冇呀，導演。』，原來佢真係冇化。所以之後我哋同佢化妝唔係整靚佢，而係整醜佢，而佢又冇個包袱（扮醜），唔容易。

▲ 曾潔兒的女兒意外慘死，作為母親的她反被控虐兒入獄。

廖子妤 飾演名門千金鍾念華

吳：鍾太呢個角色唔易搵，因為鍾念華唔係暴發戶，而係香港第一千金，要有股氣燄。

於是我就掃IG，一睇，fish（廖子妤 ）個樣好黑人憎，個樣咁寸？其實因為佢做model影相係要咁，於是我覺得佢可以。之後我先想到《梅艷芳》王丹妮同fish咁好感情，今次反轉都係個賣點。

到佢上公司見面都問：「點解會揀我？我從來未有錢過，過往所演也是好基層人物。」我就畀我響IG cap抵佢一堆好有鍾太感覺嘅相。

但佢都怕自己冇果份貴氣，我就叫佢要練兩樣嘢，第一要練食煙，因為有一場佢冇對白，只靠眼神同一支煙去演，平日不用真係食煙，平時唔使點起支煙但成日夾住，做乎要手勢似，平是不用點煙，同堆參考30、40年代女明星食煙手勢。

第二，就係由今日開始睇唔起人，任何人都睇唔起。香港人有個咁衰格特質，就算住公屋但請了個外傭都覺得自己高人一等，而鍾念華是係覺得全香港人也都係外傭，冇一個人同佢同level。

佢話好難，我話正因為你係一個好善良嘅人，所以呢樣你更加要練習。如果現場先做，唔得行。拍攝時，佢一上妝，大家唔係叫佢fish，就叫佢鍾太。

▲ 吳導演講述《毒舌大狀》選角過程。（陳慧安 攝）

【毒舌大狀】吳煒倫感慨傳統優良價值觀崩潰 導演：憑良心做人個天會幫你 上一頁

場地：Da Filippo Trattoria

記者：鄧龍傑

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