【預防喉嚨痛】過年吃煎炸食物易患喉嚨痛　中醫教按穴+茶療保健呼吸道【內附食譜】

▲ 新春保健防喉嚨痛，中醫師朱國棟教煮3款茶療作日常飲用。

誰沒試過喉嚨痛？此症狀雖然常見，但出現時咽喉間那種乾燥甚灼熱感確實惱人。農曆年將至又是大啖糕點、炸油角之時，記定以下中醫師講解的喉嚨痛知識及預防法，隨時用得着。

喉嚨痛原因眾多，受細菌或病毒感染、經常長時間及大聲說話、吃煎炸、辛辣食物甚至胃酸倒流等，都可令喉嚨痛到訪。

註冊中醫師朱國棟表示，從中醫角度，喉嚨司呼吸屬肺系範疇，喉嚨痛如來勢一般比較急快，多因以外感風熱為多；內因則以痰火、陰虛陽亢為主。如喉嚨痛已纏繞逾月，經常規診治仍未有改善，甚或加重症狀者，亦有可能衍生其他疾病徵兆。

因應證型用中藥

不少人試過除喉嚨痛外，亦伴隨咽部症狀（咽為食道屬胃系範圍），如咽喉部一側或兩側腫脹作痛，吞咽不利，喉間如有物堵塞，痰多稠黏，頸部或有結塊，按下去會有疼痛感。

▲ 要防喉嚨痛，註冊中醫師朱國棟教路每早宜空腹先飲大半杯溫水，早餐也盡量不吃煎炸及較濃味食物。

中醫治喉嚨痛有不同方法，朱醫師指如屬外感風熱，多用疏風清熱法，常用藥用每用薄荷、銀花、連翹、防風、黃芩、玄參、桔梗等。若屬內因症候，每用玄參、麥冬、生地、赤芍、浙貝、蟬衣、僵蠶等藥品。

針灸也有幫上一把，多選用合谷穴（取穴：在手背第一、二掌骨之間，約當第二掌骨橈側中點處，即常說的「虎口，左右手各一穴）及少商穴（取穴：於拇指末端橈側，指甲根角側上方0.1吋）。

日常多按穴作預防

欲未病先防喉嚨痛，朱醫院說平日多按璇璣穴，也起到預防效果。

璇璣穴位置：在人體前正中綫上，胸骨柄中央，前頸根凹處往下一吋，只有一穴。每次以手拇指向下輕揉15秒，可重複2至3次。上文提到的合谷穴也有預防作用，做法是每天2至3次，每次按揉15秒，可重複2至3次。

▲ 合谷穴及少商穴。（iStock）

喉嚨痛高危群，可算是日常經常需要講話的人如教書、唱歌、銷售員等，欲防止喉嚨痛經常發生，朱醫師教路：「一日之計在於晨，每天早起宜空腹先飲大半杯溫水，早餐盡量不吃煎炸及較濃味食物。說話語調切勿持續高亢，需有停頓處，及注意應有適當休息時間為合。」

煲菜乾粥助消滯

有指烏梅、山楂、檸檬和甘草，對喉嚨痛有幫助，但食用上有宜忌，朱醫師說：「以上是有幫助，以上四味物品，甘草用量比例宜最小為合，如過量會引致胃部脹氣。」

新年將至，欲防止喉嚨痛，朱醫師有以下叮嚀。「保持充足睡眠，勿沾風寒，多飲和暖清水，盡量少吃辛辣煎燥食物，過年應節物品宜少吃為佳。」他說過年期間可以隔日煲菜乾粥，這有助消滯及清肺利腸之效用。

▲ 喉嚨痛不分男女老幼，大家都試過當中之苦，除了影響吃東西，如果工作需要經常說話的人更感困擾。（iStock）

3個紓緩喉嚨痛茶飲食療

1.利咽消炎飲

功效：消腫利咽喉、生津養陰

材料：柿霜餅一個

製法：每次將一個柿霜餅溶入半杯或大半杯溫熱水中拌勻，緩緩飲用。

2.羅漢茶

材料：羅漢果一錢半、綠茶3分

功效：清熱化痰、潤喉止渴

製法：將羅漢果切碎，用滾水沖泡，加蓋焗約8分鐘可飲用。

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3.烏綠茶

材料：烏梅6錢、甘草1錢、綠茶8分

功效：清熱祛痰、生津潤喉

製法：材料加上5飯碗清水，煲約20分鐘，代茶飲用。

記者：周美好