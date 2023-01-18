【保安惡夢】管理處禁保安主動向住戶逗利是　網民嘲有暗語︰不停講恭喜發財

▲ 有屋苑管理處發出通告，明言禁止屋苑員工向住客索取「過節賞錢」，意指禁止員工逗利是。

在過年期間出入大廈，保安員總是特別殷勤好口，希望住戶「識做」派利是。一名港女在facebook討論區上載一張屋苑管理處通告，內容指禁止屋苑員工向住客索取「過節賞錢」，一旦出現有關行為，住戶可記下員工的資料提交。帖文引來大批網民熱議。

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有女網民今日（18日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖文，並上載一張大廈通告照片，是一個屋苑物業管理處於上周三（11日）貼出有關「禁止索取過節賞錢」的通告，標題為「有關︰禁止索取過節賞錢」。

內容指公司以提供完善顧客服務為宗旨，一直嚴禁屋苑員工藉詞向商戶、承辦商或住客索取節賞、金錢或禮物。意味著在農曆新年期間，包括保安員、清潔工在內的員工，不能主動向住客逗利是。通告更提醒住客，如發現員工有以上行為可以舉報。

如有員工向閣下提出有關要求，請記下員工姓名、日期、時間及地點，並於辦公時間致電2XXX XXXX與服務處職員聯絡。

▲ 通告寫上禁止屋苑員工向住客索取「過節賞錢」。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」相片）

網民：恭喜發財算唔算索取

女網民指這張通告對保安員來說是「惡夢」，而網民則認為，保安員一向都不是「主動」逗利是，而是講暗號和特別殷勤，「只係不停講恭喜發財」、「好勤力開門」，「講句『新年快樂』，大部份住戶都會俾㗎啦」。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳