【KO喉嚨痛】新年食到喉嚨痛爆暗瘡　飲湯水消滯潤喉清理腸胃【附食譜】

▲ 新年食到喉嚨痛爆暗瘡，飲湯水消滯潤喉清理腸胃。

我們中國人過年過節的最大活動，是一整天地吃，從糖蓮子、糖蓮藕、瓜子、油角、煎年糕到大肉大魚，可以捧在手裏從年三十晚食到年初三；當然，這一吃還有表示歡樂年年之餘，也有豐衣足食一世無憂的祝福。

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但因為去得太盡不知節制的緣故，假期之後，往往就是喉嚨痛、爆暗瘡、消化不良及增磅之時。想不到喉嚨痛是疫症時刻最敏感的「病痛」，如果再加上有點頭痛，真會給嚇個半死。為了防患於未然，這期間多飲這個湯水，一則治喉痛喉乾，二則清理腸胃，令人神清氣爽。

材料包括：

排骨兩條（斬細件）

大紅棗（又稱為狗頭棗）二十粒去核

細紅蘿蔔兩條（去皮切件）

蘋果兩個（去皮去核切件）

做法：

先用豆粉或粟粉把排骨醃兩分鐘後，洗淨再飛水

與其他材料（除了蘋果）放入湯煲中，加入清水五、六飯碗

大火煮滾後轉中火煲二十五分鐘

加入蘋果再煲十五分鐘

加海鹽調味即成

全文刊於《經濟日報》，原題〈治喉痛喉乾消滯湯水〉

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