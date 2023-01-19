  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 15:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【脫髮危機】染疫後勁脫髮原來患缺鐵性貧血 營養師推薦高鐵質食物解除脫髮危機

食用安全 13:30 2023/01/19

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

營養師黃雅婷表示，減肥法16︰8令因為少吃一餐，節食和攝取不足優質蛋白質，如新鮮豬肉、牛肉、雞肉、雞蛋、豆腐、海鮮等，每餐只吃雞胸，很多時導致鐵質攝取不足的問題。（iStock圖片）

逛超市時，遇上住我樓下的陳姨姨，她看我在比較不同早餐穀物，便與我調侃說︰「被我野生捕獲了！營養師要以身作則，自己也要吃得健康嗎？」我說︰「當然！若不好好選擇，豈不是浪費我運動的消耗！你早前感染新冠，現在好多了嗎？」

陳姨姨說︰「沒有不適了，可是脫髮十分嚴重。自感染後，便不停脫髮，洗澡吹頭後，整地都是頭髮，嚇得我立即看醫生，才知患了缺鐵性貧血。」

「的確有研究顯示，某些新冠康復者有脫髮的問題，但未有足夠證據顯示兩者有關係，反而缺鐵性貧血或營養攝取不均，伴隨壓力、天氣轉變、洗髮水不合適等因素，便觸發脫髮。」我解釋。

「不知是否因最近在試16︰8，加上跟女星的無飯減肥法所致。」陳姨姨疑惑地說。

「也有關係，16︰8令你少吃一餐，節食和攝取不足優質蛋白質，如新鮮豬肉、牛肉、雞肉、雞蛋、豆腐、海鮮等，每餐只吃雞胸，很多時導致鐵質攝取不足的問題。」我說。

點擊放大圖片看營養師推介高鐵質食物：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「那麼，我應該怎樣吃呢？」她問。

「你可以嘗試吃適量五穀類，例如：十穀飯、全麥包或蕎麥麵，並多選擇高鐵質的食物。外吃的話，可選豬膶米綫、蜆肉烏冬、薑葱蠔煲；自煮的話，番茄洋葱煮青口、三色椒炒鴕鳥肉或牛肉等也不錯。你也可攝取植物性鐵質，包括：白豆、黃豆、菠菜、添加了鐵質的早餐穀物，就例如我手上這盒一圈圈的穀物。進食時，配些維他命C豐富的水果，如番石榴、奇異果、橙、火龍果等，能幫助植物性鐵質的吸收。另外，多些休息、放鬆心情，近年防疫的措施令大家都辛苦了！天氣冷，也留意一下會否洗澡時水溫太熱而傷到頭皮呢！」

陳姨姨笑說︰「好！我會好好注意，立即嘗試你的建議！我也喜歡這些食物呢！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【瘦身陷阱】穀飼牛脂肪率較高是減肥大敵 營養師推薦鋸牛扒宜選4低脂部位
今日 15:23
【瘦身陷阱】穀飼牛脂肪率較高是減肥大敵 營養師推薦鋸牛扒宜選4低脂部位
【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼　營養師教4大不致肥食法
11:50 2023/01/13
【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼　營養師教4大不致肥食法
【瘦身秘訣】每逢佳節胖三斤?　營養師揭團年飯5大高脂陷阱【內附詳情】
18:23 2023/01/17
【瘦身秘訣】每逢佳節胖三斤?　營養師揭團年飯5大高脂陷阱【內附詳情】

你可能感興趣

【瘦身陷阱】穀飼牛脂肪率較高是減肥大敵 營養師推薦鋸牛扒宜選4低脂部位
今日 15:23
【瘦身陷阱】穀飼牛脂肪率較高是減肥大敵 營養師推薦鋸牛扒宜選4低脂部位
【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼　營養師教4大不致肥食法
11:50 2023/01/13
【減肥大作戰】6款賀年糕點卡路里比拼　營養師教4大不致肥食法
【瘦身秘訣】每逢佳節胖三斤?　營養師揭團年飯5大高脂陷阱【內附詳情】
18:23 2023/01/17
【瘦身秘訣】每逢佳節胖三斤?　營養師揭團年飯5大高脂陷阱【內附詳情】
減肥 養生 壓力

最高瀏覽

【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
17:31 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
14:14 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火
16:53 2023/01/18
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火