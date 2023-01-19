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【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量

保健美顏 15:22 2023/01/19

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營養師黃凱詩表示，蘿蔔糕與馬蹄糕卡路里相若，減肥戰友可以淺嘗，若用一物煎糕更可減少用油量。

近日，與戰友會面時，談論得比較多的，可要數到新年糕點，畢竟，還有數天，農曆新年便來臨，而且，今年是疫情後第一個較正常的新年，大家拜年的意慾相對較高。

婷婷說︰「老媽子問我可以吃哪款糕點？」我問︰「哪款是你較喜愛的？」她說︰「我只愛吃蘿蔔糕。」我點點頭說︰「問題不大！因為賀年糕點中，蘿蔔糕算是最『抵食』的，雖然內裏也有臘肉臘腸，但主要的材料是粉類如粘米粉、馬蹄粉和蘿蔔，熱量不算太高。」

她說︰「太好了。還以為今年不能吃糕？」戰友很愛挑戰營養師的底綫，她再問︰「那麼，若果想嘗點甜呢？新年喜喜洋洋的氣氛，甜食不能少。」我建議︰「馬蹄糕是可以淺嘗的，跟蘿蔔糕的卡路里相若，而且，馬蹄有高纖維的優點，可以彌補佳節時，經常缺乏的纖維啊！」

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婷婷問：「那麼，可以煎嗎？」

「給你一個小小的貼士，我習慣將糕點切成較小片，大約半張信用卡大小，那麼，煎的時間可以縮短，有效減少吸收的油份，當然，我也會用牛油紙放在鑊上煎糕，可大大減少用油量，近年流行用氣炸鍋煮食，也可以大派用場。」我建議。

她大喜︰「太好了！還以為只可以吃蒸的糕。」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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