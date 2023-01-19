  • 18°C
香港時間 : 2023119日 (週四) 15:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【KO膽固醇】營養師推介一種食材比麥皮更有效 神秘早餐3個月速降壞膽固醇【內附食譜】

保健美顏 15:23 2023/01/19

分享：

分享：

熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

營養師教吃燕麥糠抹茶布丁杯，再配水波蛋牛油果法包做的早餐，有效降膽固醇。（iStock圖片）

減肥戰友Canny滿臉笑容來覆磅，一坐下，便將最新的驗血報告遞上。

我一看，原本總膽固醇8.1mmol/L，在三個月便降至4.3mmol/L，當中壞膽固醇由5.5mmol/L減至2.3mmol/L，即是不用藥物，以飲食控制加減重，可回復正常水平。

Canny說︰「很神奇啊！我就是一直吃你教做的燕麥糠抹茶布丁杯，再配水波蛋牛油果法包做的早餐，就這樣，膽固醇就降下來！」

我說︰「對於Breakfast Club的戰友來說，一個豐富又有自己喜愛食物的早餐，十分重要！」

燕麥糠抹茶布丁杯食譜

「原本你教我的燕麥糠抹茶布丁杯，是用50克燕麥糠配上半杯脫脂奶製成布丁的底層，再加4湯匙的低脂無糖乳酪，上面再舖半杯無糖粟米片，最後加4湯匙混合了抹茶粉的無糖乳酪。我和朋友在周末時，一起試了用紅肉火龍果蓉和藍莓蓉混合乳酪代替抹茶粉，味道賣相也相當好！」Canny笑着說。

我看過照片，的確很有心思，讚賞說道︰「你們日後運用這些創意，懂得配搭不同食物，有營之餘，精采滿分！」

Canny問︰「其實燕麥糠有甚麼神奇之處，可以幫助降膽固醇呢？」

根據FDA建議，每日進食三克β-葡聚醣，即是4湯匙半燕麥糠，便可有助降膽固醇。（iStock圖片）

每日吃燕麥糠助降膽固醇

「水溶性纖維中的β-葡聚醣，可在小腸中與膽酸結合，將膽酸排出體外，促進消耗體內膽固醇再製造膽酸，從而降膽固醇。而由於燕麥糠中的β-葡聚醣含量比麥皮濃度更高，根據FDA建議，每日進食三克β-葡聚醣，即是4湯匙半燕麥糠，便可有助降膽固醇，而麥皮則要進食雙倍分量，因此燕麥糠的效用更佳。」我解釋。

「明白了！還有其他食物可有助降膽固醇嗎？」Canny再問。

「其他含高水溶性纖維高的食物，例如番薯、薯仔、香蕉、西蘭花等，也有相同功效！另外，添加了植物固醇的飲品，或是洋車前子殼粉，都有助降膽固醇。」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

相關文章

【超市大搜查】新年全盒朱古力要識揀　37款朱古力熱量糖分一覽
18:08 2023/01/16
【超市大搜查】新年全盒朱古力要識揀　37款朱古力熱量糖分一覽
【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量
今日 15:22
【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量
【脫髮危機】染疫後勁脫髮原來患缺鐵性貧血 營養師推薦高鐵質食物解除脫髮危機
今日 13:30
【脫髮危機】染疫後勁脫髮原來患缺鐵性貧血 營養師推薦高鐵質食物解除脫髮危機

你可能感興趣

【超市大搜查】新年全盒朱古力要識揀　37款朱古力熱量糖分一覽
18:08 2023/01/16
【超市大搜查】新年全盒朱古力要識揀　37款朱古力熱量糖分一覽
【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量
今日 15:22
【減肥秘訣】營養師推薦減肥可吃兩款糕點 黃凱詩教用一物煎糕可減用油量
【脫髮危機】染疫後勁脫髮原來患缺鐵性貧血 營養師推薦高鐵質食物解除脫髮危機
今日 13:30
【脫髮危機】染疫後勁脫髮原來患缺鐵性貧血 營養師推薦高鐵質食物解除脫髮危機
減肥 膽固醇 養生

最高瀏覽

【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
17:31 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華囚中生活曝光　72小時內進行「通櫃」肛門檢查程序
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
14:14 2023/01/18
【洗米華入獄】周焯華異性緣旺情史多　Mandy Lieu不敵Heidi傳獲3億分手費
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火
16:53 2023/01/18
【洗米華入獄】不受父親影響繼續過奢華生活　周柏豪曾為家庭與Mandy隔空開火