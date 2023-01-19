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【瘦身陷阱】穀飼牛脂肪率較高是減肥大敵 營養師推薦鋸牛扒宜選4低脂部位

保健美顏 15:23 2023/01/19

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

註冊營養師黃雅婷表示，穀飼、USDA Prime（美國特級牛肉）、Wagyu（和牛）」這些等級，它們的脂肪率較高，減肥選吃並不適宜。（iStock圖片）

Sam是個「牛魔王」，每次與朋友聚餐，定會找來各類牛肉料理，西式扒房、日式燒肉、中式火鍋、串燒等，甚或會跟相熟凍肉舖訂優質牛肉，真是無牛不歡。

為了讓他減肥期間也能享受牛肉的美味，特意於第一次與他見面時，簡介了牛肉相對低脂肪的部位。還記得當時的Sam雀躍地說︰「太好了！減肥也可到扒房，選西冷或牛柳；也可以到火鍋店吃金錢腱、滑牛肉、牛板腱、封門柳。」

一直減肥進度超前的Sam，在這星期的進度突然慢下來，我說︰「你已經減了十磅，所需要的卡路里已經不同，可能要轉餐單了，不過先要了解你近日有否吃多吃了隱藏脂肪。你很有心地為每餐的食物『打卡』，這也可讓我更深入了解你所吃過的東西！」

Sam指着手機︰「昨晚到過這間英式牛扒餐廳！選了西冷牛扒是穀飼牛。」

我恍然大悟，說道︰「謎底解開了！選牛扒時，還要留意盡量避免『穀飼、USDA Prime（美國特級牛肉）、Wagyu（和牛）」這些等級，它們的脂肪率較高，往往分布於全塊牛扒中，較多大理石紋油花，因此目測會較淺紅色。再加上，這間英式餐廳的配菜多是含大量牛油、忌廉的薯蓉和橄欖油烤焗蔬菜，令整餐的脂肪含量大大提升。」

點擊放大圖片跟營養師鋸扒選吃較低脂部位：

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「那麼，該選哪類牛扒呢？」他問。

我建議︰「草飼牛扒由於飼料比穀物低熱量，牛隻在牧場走動範圍和活動量都大，肉較精瘦，因此便較適宜減磅時食用。」

Sam點點頭說︰「明白了！要選較瘦的牛肉部位，也要留意其等級和餵飼方法！」

「對！超市和凍肉店有售的澳洲牛板腱（Oyster blade）、新西蘭牛陰柳薄片（Flank）、牛柳（Tenderloin）、牛冧肉（Rump），這些也是較低脂的部位。」我說。

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）

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