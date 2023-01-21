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【新春盆菜】過年即日想食盆菜點算　一文看清即日預訂即取盆菜舖頭

社會 13:10 2023/01/21

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熱門 兔年運程 周焯華 30＋減肥 毒舌大狀 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

唐宮小聚，設有2人小巧盤菜，可以堂食。（唐宮小聚fb）

兔年到，親友突然上門造訪，沒預先預訂盆菜氏如何是好？即刻帶你睇即訂即取的盆菜舖頭，仲可以送埋上門，不用外出自取。

洪運盤菜，傳統圍村風味盤菜。（洪運盤菜FB）

1.洪運盤菜 傳統圍村風味盤菜

只要當日下午1點前成功同餐廳落單，就可以夜晚送到府上，或者下午4點前到位於旺角長旺商場門市自取，貨到現金付款。餐廳提供由4至17人份量盆菜，亦有幾種款式選擇，價錢由$998起，詳情請聯絡餐廳。

餐廳官網
訂購方法：WhatsApp +852 6123 9270或致電+852 2453 3203落單

唐宮小聚，設有2人小巧盤菜，可以堂食。（唐宮小聚FB）

2.唐宮小聚 設有2人小巧盆菜 可以堂食

唐宮小聚盆菜不設送貨，客人需要自取或堂食。只需要於到店取貨或堂食前1至2小時聯絡餐廳預訂。

餐廳推出2人或6人份量盆菜，價錢由$228起，餐廳更有堂食盆菜提供，節日如需堂食請致電餐廳查詢座位情況，或至少4小時前到官網訂座。

餐廳官網

訂購方法：致電餐廳電話，分店地址及電話如下

1.中環 L. Place 店

香港中環皇后大道中139號The L Place 2樓 (近中環中心)

如需訂座，請致電+852 3568 9666

外賣專線 ：+852 5710 7622

2.尖沙咀新港店

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖

如需訂座，請致電+852 3168 1362 / 3168 1363

外賣專線 ：+852 6651 7622

3.荃灣荃新天地店

荃灣荃新天地一期UG層43及81號鋪

如需訂座，請致電+852 2808 0910 / 2808 0981

外賣專線 ：+852 6659 7622

4.沙田新城市廣場店

沙田新城市廣場第三期3樓A333號舖

如需訂座，請致電+852 2625 0009

外賣專線 ：+852 5715 7622

如果想多啲選擇，最好都係提前預訂自己心儀的盆菜。

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記者：馮芷婷

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