【勵志人生】難民日做13小時儲學費不言苦　4年後成大學講師逆轉人生

知識改變命運，這是永恆不變的道理。一名剛果難民4年多前去南非尋求庇護，好學的他為賺錢儲學費，日做13小時不言苦。最終他不僅碩士畢業，還攻讀博士學位，並成為助理講師，完成亡父生前希望他接受良好教育的遺願。

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做保安賺學費

南非普利托利亞大學（University of Pretoria）早前於學校網頁分享一位學生的勵志故事，31歲的Fabrice Kapya於2018年離開剛果，並到南非尋求庇護。他早於剛果利卡西大學（University of Likasi）取得化學工程學位，當時他受父親離世的打擊，又難以支付學費，幸好有朋友慷慨資助他讀書，他才順利完成學業，因此這個學位絕對得來不易。

其後Fabrice以難民身分來到南非，最初既沒有錢也沒有工作，為了實踐進修夢，他開始在商場任職停車場保安，每天由早上7時至晚上8時，工作長達13小時。他每月賺取約2000蘭特（約980港元），支付房租和雜費後，每月僅餘下約900蘭特（約440港元），生活艱難。

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獲好心人支付學費

有朋友得知Fabrice想進修的想法，建議他申請入讀普利托利亞大學，他直至截止申請前兩天才決定報名。後來他獲該校工業與系統工程學系錄取，形容「那次錄取對我來說仍然是一個奇蹟」，直至開課時，他仍繼續保安的工作。

為了每月有1000蘭特（約490港元）來償還學費，Fabrice不敢亂花錢，他用賺到的每一枚硬幣來支付學費，又在停車場溫習︰

即使我的腳和腰都酸痛到沒有感覺，我仍然很堅強。

一位停車場常客得知Fabrice的故事後，願意捐出1.8萬蘭特（約8,800港元）為他支付學費，最終他於2020年7月順利完成學士學位，更獲取獎學金，在原學系修讀碩士課程，並於去年1月取得碩士學位。

攻讀博士學位兼做講師

Fabrice靠自我努力一步步邁向更美好的人生，攻讀博士學位之餘，同時成為大學的助理講師。亡父對他影響深遠，父親一直希望他接受良好的教育，教導他無論多困難，都要有做正確事情的決心，他已成為家族第一個獲碩士學位的人。

他希望有朝一日能創立一個非牟利組織，幫助那些經歷困難的年輕人，「我想贊助他們讀書，讓他們有機會實現自己的目標」。

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責任編輯︰王明芳