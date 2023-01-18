【新春活動】旅發局連串賀年景點揭幕　明起至正月十五於4個海濱舉行

▲ 灣仔海濱的新春裝置。（旅發局提供）

農曆兔年將至，香港旅遊發展局今年新春推出「兔躍香港迎新春」活動，全新創作寓意「福到常樂」的「福兔」，並以香港維多利亞港為主題， 沿海濱4個地點打造全新賀年互動景點，同時聯同多個海上觀光項目推出新春維港遊優惠。而「幻彩詠香江」至元宵佳節前亦會推出增添光影效果的限定版。

旅發局今日（18日）在其中一個互動景點，金鐘添馬公園的「奇幻花海」舉行開幕儀式，文化體育及旅遊局局長楊潤雄親臨主禮，與旅遊事務專員沈鳳君及旅發局總幹事程鼎一，一同為花海亮燈，氣氛熱鬧。

楊潤雄表示，農曆新年是中國傳統文化，更是本港向旅客展示香港中西薈萃的多元魅力、以及香港不同特色旅遊景點的良機。很高興旅發局在香港旅遊業迎來新里程之際，舉辦這個充滿新春熱鬧氣氛的活動，並聯同業界攜手推廣維港遊，讓市民和旅客可感受濃厚新年氣氛。香港作為國際旅遊之都，邀請各行各業一起展現本港的好客精神，歡迎各地來港旅客，令他們賓至如歸。

旅發局推出的一系列新春活動，由「奇幻花海」亮燈揭開序幕，活動由1月19日（年廿八）至2月5日（正月十五），一連18日於中環、金鐘、灣仔及尖沙咀4個沿海濱地點舉行。

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「兔躍香港迎新春」

活動詳情：

4個海濱地點賀年互動裝置詳情：

添馬奇幻花海 (金鐘添馬公園)

全場逾200朵的巨型LED花卉，配合燈光效果打造出「奇幻花海」。除了花海外，亦有蝴蝶等裝飾，配合添馬公園草地，營造花開富貴、春暖花開的喜慶感，場內亦設 3 個互動裝置，當有途人走近揮手，即會出現獨特閃燈效果。裝置啟動時間由上午10時至晚上10時。

灣仔彩虹步道 (灣仔臨時海濱長廊)

灣仔海濱出現全長近200米的彩虹步道，七彩變幻的步道旁，設置3組盡覽維港美景的賀年打卡位。步道中段設感應裝置，當感應到遊人路過，地面上即投射出銅錢和花朵圖案的夢幻光影，祝願大家兔年大吉大利。裝置啟動時間上午10時至晚上10時。

尖沙咀聲光展望台(尖沙咀文化中心觀景台)

多隻福兔化身吉祥物，跳入文化中心觀景台，大型打卡佈置，盡覽維港美景。音樂光影定時出現，環形燈光裝置配合閃爍燈效及賀年音樂。裝置啟動時間上午10時至晚上11時。

中環碼頭巨兔賀年 (中環碼頭)

尖沙咀天星碼頭在頂層放置了巨型福兔 。

「幻彩詠香江」增添限定光影效果

每晚8時上演的「幻彩詠香江」即日起至元宵佳節（2月5日、年十五），增添多元燈光效果。

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責任編輯：陳麗娜